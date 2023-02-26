Млинці "Сонечко" як у бабусі: з'явився ідеальний рецепт

Тонкі вершкові млинці на молоці порадують вас ідеальним смаком і ароматом з дитинства. Кажуть, що саме так їх пекли наші бабусі, додаючи замість олії вершкове масло.

Рецептом поділилася відома кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Інгредієнти для млинців "Сонечко":

Великі яйця - 3 шт.

Сіль - щіпка (1/4 ч. л.)

Цукор - 2 ст. л. (30 г)

2 ст. л. розтопленого вершкового масла

Борошно - 200 г

Молоко - 500 мл

Важливо, щоб яйця та молоко були кімнатної температури або злегка теплі.

Покрокове приготування млинців

Добре змішайте яйця з цукром, щіпкою солі та розтопленим вершковим маслом за допомогою вінчика.

Додайте половину муки, потім половину молока. Знову половину борошна та половину молока. Якщо тісто замішувати таким чином, то ніколи не буде жодних грудочок.

Обсмажте млинці на добре розігрітій сковороді. Перемішуйте тісто перед випіканням кожного млинця, щоб борошно не осідало на дні.