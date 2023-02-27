Якщо ви досі не любите вінегрет, все зміниться після цього рецепту

Вінегрет - звична страва, яка готується з бюджетних "зимових овочів". Однак є ряд хитрощів, які зроблять ваш класичний салат справжнім кулінарним шедевром. Додайте незвичні інгредієнти, розширте уявлення про заправку, і такий вінегрет вам захочеться готувати знову і знову.

Рекомендації щодо приготування

Кулінари не рекомендують робити у великих об’ємах - салат втратить свіжість та яскравість.

Також розраховуйте, щоб буряк та інші овочі були приблизно в рівних пропорціях.

І якщо ви досі відварюєте овочі, то не варто! Спробуйте запікати, так в рази смачніше.

Складники:

Буряк

Морква

Картопля

Мариновані або квашені огірки

Зелений горошок

Квашена капуста

Цибуля (можна фіолетова - так гарніше)

Сухий часник (за бажанням)

Для заправки можна взяти класичну: олія, сіль, перець. Або ж поекспериментувати з незвичною: оливкова олія, лимонний сік, гірчиця, сіль, перець.

Так святково може виглядати ваш вінегрет (фото: instagram.com/kristi_cooking_)

Покрокове приготування

Буряк, моркву, картоплю очистити, посолити, полити трішки олією, за бажанням додати сухий часник. Запікати в рукаві чи фользі при 180 градусах. Картоплю близько години, буряк і моркву - півтори години.

Нарізати все невеликим кубиком, додати інші складові, заправити, добре перемішати

Смачного!