Якщо ви досі не любите вінегрет, все зміниться після цього рецепту
Вінегрет - звична страва, яка готується з бюджетних "зимових овочів". Однак є ряд хитрощів, які зроблять ваш класичний салат справжнім кулінарним шедевром. Додайте незвичні інгредієнти, розширте уявлення про заправку, і такий вінегрет вам захочеться готувати знову і знову.
Рецептом поділилися в Instagram-блозі Kristi Cooking.
Рекомендації щодо приготування
Кулінари не рекомендують робити у великих об’ємах - салат втратить свіжість та яскравість.
Також розраховуйте, щоб буряк та інші овочі були приблизно в рівних пропорціях.
І якщо ви досі відварюєте овочі, то не варто! Спробуйте запікати, так в рази смачніше.
Складники:
- Буряк
- Морква
- Картопля
- Мариновані або квашені огірки
- Зелений горошок
- Квашена капуста
- Цибуля (можна фіолетова - так гарніше)
- Сухий часник (за бажанням)
Для заправки можна взяти класичну: олія, сіль, перець. Або ж поекспериментувати з незвичною: оливкова олія, лимонний сік, гірчиця, сіль, перець.
Так святково може виглядати ваш вінегрет (фото: instagram.com/kristi_cooking_)
Покрокове приготування
Буряк, моркву, картоплю очистити, посолити, полити трішки олією, за бажанням додати сухий часник. Запікати в рукаві чи фользі при 180 градусах. Картоплю близько години, буряк і моркву - півтори години.
Нарізати все невеликим кубиком, додати інші складові, заправити, добре перемішати
Смачного!
Раніше ми писали, як приготувати вінегрет за рецептом Євгена Клопотенка.
Крім того читайте про помилки в приготуванні вінегрету.