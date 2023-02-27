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Якщо ви досі не любите вінегрет, все зміниться після цього рецепту

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Понеділок 27 лютого 2023 08:30
Якщо ви досі не любите вінегрет, все зміниться після цього рецепту Як треба готувати вінегрет (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Вінегрет - звична страва, яка готується з бюджетних "зимових овочів". Однак є ряд хитрощів, які зроблять ваш класичний салат справжнім кулінарним шедевром. Додайте незвичні інгредієнти, розширте уявлення про заправку, і такий вінегрет вам захочеться готувати знову і знову.

Рецептом поділилися в Instagram-блозі Kristi Cooking.

Рекомендації щодо приготування

Кулінари не рекомендують робити у великих об’ємах - салат втратить свіжість та яскравість.

Також розраховуйте, щоб буряк та інші овочі були приблизно в рівних пропорціях.

І якщо ви досі відварюєте овочі, то не варто! Спробуйте запікати, так в рази смачніше.

Складники:

  • Буряк
  • Морква
  • Картопля
  • Мариновані або квашені огірки
  • Зелений горошок
  • Квашена капуста
  • Цибуля (можна фіолетова - так гарніше)
  • Сухий часник (за бажанням)

Для заправки можна взяти класичну: олія, сіль, перець. Або ж поекспериментувати з незвичною: оливкова олія, лимонний сік, гірчиця, сіль, перець.

Якщо ви досі не любите вінегрет, все зміниться після цього рецепту

Так святково може виглядати ваш вінегрет (фото: instagram.com/kristi_cooking_)

Покрокове приготування

Буряк, моркву, картоплю очистити, посолити, полити трішки олією, за бажанням додати сухий часник. Запікати в рукаві чи фользі при 180 градусах. Картоплю близько години, буряк і моркву - півтори години.

Нарізати все невеликим кубиком, додати інші складові, заправити, добре перемішати

Смачного!

Раніше ми писали, як приготувати вінегрет за рецептом Євгена Клопотенка.

Крім того читайте про помилки в приготуванні вінегрету.

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салат вінегрет