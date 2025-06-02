Ці помилки шкодять хом’яку, але про них мовчать у зоомагазинах

Хом’ячки здаються невибагливими домашніми улюбленцями, але насправді потребують уважного і відповідального догляду. Багато людей припускаються однакових помилок, що можуть серйозно вплинути на фізичний і психічний стан гризуна.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає сім найбільш поширених хиб у догляді за хом’ячками.

Спільне утримання

Однією з найнебезпечніших помилок є спроба тримати кількох хом’ячків разом. На відміну від деяких інших тварин, ці гризуни - одинаки.

Особливо це стосується сирійських хом’яків, які вкрай агресивні до своїх родичів. Навіть одностатеві пари можуть не поділити територію. Якщо ж з’являються дитинчата, батько часто проявляє до них агресію, а мати, намагаючись захистити малюків, вступає в бійку. У результаті можуть постраждати всі.

Недостатня активність

Хом’ячки в природі пробігають кілька кілометрів за ніч. Тому утримання в маленькій клітці без колеса, тунелів і можливостей для досліджень - це справжнє катування.

Обмеження рухливості призводить до стресу, ожиріння, апатії та навіть агресивної поведінки. Клітка має бути просторою і функціональною.

Нав’язливе ставлення

Після покупки хом’ячка варто дати йому щонайменше тиждень на адаптацію. Часто нові власники одразу намагаються взяти тварину на руки, що лише викликає страх і недовіру.

Хом’як - не іграшка, з ним потрібно знайомитися поступово: підносити руку до клітки, розмовляти спокійно, чекати ініціативи з боку тваринки. Будь-яке насильство призводить до укусу або травми - як для хом’яка, так і для людини.

Небезпечна підстилка

Не менш важливо обрати правильний матеріал для підстилки. Категорично не підходять ароматизовані тирса, вата або газети - вони можуть викликати алергію, проблеми з диханням або закупорку шлунково-кишкового тракту.

Найкращий вибір - спеціальний паперовий наповнювач без запаху, який добре вбирає вологу і не шкодить здоров’ю хом’яка.

Неправильна підстилка може отруїти хом'яка (фото: Pixabay.com)

Одноманітна або шкідлива дієта

Помилково вважати, що хом’якові достатньо зерна або овочів. Це всеїдна тварина, яка потребує також білка тваринного походження - наприклад, вареного м’яса, комах або білкових кормів. Готові збалансовані суміші - хороший варіант, але їх слід доповнювати свіжими продуктами, з урахуванням індивідуальних потреб.

Неправильна клітка

Клітка має бути просторою, з надійними прутами. Якщо хом’як може просунути мордочку між прутами - це сигнал тривоги. Він почне гризти метал, що особливо небезпечно, якщо є покриття фарбою або пластиком. Такі речовини токсичні і можуть викликати отруєння.

Небезпечне прибирання

Очищення клітки - обов’язкова процедура, але засоби для цього мають бути безпечними. Звичайні побутові хімікати категорично заборонені.

Хом’яки досліджують усе зубами, і залишки миючого засобу можуть отруїти їх. Варто використовувати спеціальні зоозасоби або просто обполіскувати клітку гарячою водою.