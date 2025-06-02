Эти ошибки вредят хомяку, но о них молчат в зоомагазинах

Хомячки кажутся неприхотливыми домашними любимцами, но на самом деле нуждаются во внимательном и ответственном уходе. Многие люди допускают одинаковые ошибки, которые могут серьезно повлиять на физическое и психическое состояние грызуна.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает семь наиболее распространенных ошибок в уходе за хомячками.

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Одной из самых опасных ошибок является попытка держать нескольких хомячков вместе. В отличие от некоторых других животных, эти грызуны - одиночки.

Особенно это касается сирийских хомяков, которые крайне агрессивны к своим сородичам. Даже однополые пары могут не поделить территорию. Если же появляются детеныши, отец часто проявляет к ним агрессию, а мать, пытаясь защитить малышей, вступает в драку. В результате могут пострадать все.

Недостаточная активность

Хомячки в природе пробегают несколько километров за ночь. Поэтому содержание в маленькой клетке без колеса, туннелей и возможностей для исследований - это настоящая пытка.

Ограничение подвижности приводит к стрессу, ожирению, апатии и даже агрессивному поведению. Клетка должна быть просторной и функциональной.

Навязчивое отношение

После покупки хомячка стоит дать ему минимум неделю на адаптацию. Часто новые владельцы сразу пытаются взять животное на руки, что только вызывает страх и недоверие.

Хомяк - не игрушка, с ним нужно знакомиться постепенно: подносить руку к клетке, разговаривать спокойно, ждать инициативы со стороны животного. Любое насилие приводит к укусу или травме - как для хомяка, так и для человека.

Опасная подстилка

Не менее важно выбрать правильный материал для подстилки. Категорически не подходят ароматизированные опилки, вата или газеты - они могут вызвать аллергию, проблемы с дыханием или закупорку желудочно-кишечного тракта.

Лучший выбор - специальный бумажный наполнитель без запаха, который хорошо впитывает влагу и не вредит здоровью хомяка.

Неправильная подстилка может отравить хомяка (фото: Pixabay.com)

Однообразная или вредная диета

Ошибочно считать, что хомяку достаточно зерна или овощей. Это всеядное животное, которое нуждается также в белке животного происхождения - например, вареного мяса, насекомых или белковых кормов. Готовые сбалансированные смеси - хороший вариант, но их следует дополнять свежими продуктами, с учетом индивидуальных потребностей.

Неправильная клетка

Клетка должна быть просторной, с надежными прутьями. Если хомяк может просунуть мордочку между прутьями - это сигнал тревоги. Он начнет грызть металл, что особенно опасно, если есть покрытие краской или пластиком. Такие вещества токсичны и могут вызвать отравление.

Опасная уборка

Очистка клетки - обязательная процедура, но средства для этого должны быть безопасными. Обычные бытовые химикаты категорически запрещены.

Хомяки исследуют все зубами, и остатки моющего средства могут отравить их. Стоит использовать специальные зоосредства или просто ополаскивать клетку горячей водой.