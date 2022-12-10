Найогидніші помилки, які чоловіки допускають в ліжку

Безлад у квартирі і спальні

Так, так, любі чоловіки. Коли дівчина потрапляє на вашу територію, вона звертає на це увагу. Адже те, як ви готуєтеся до ночі кохання, вказує на те, чи поважаєте ви її потреби і комфорт. Тож, сховайте шкарпетки, постеліть свіжу постільну білизну і провітріть кімнату.

Жінка має відчувати себе комфортно, розуміти, що її присутність бажана, тоді вона зможе розслабитися і подарувати вам справжні емоції в ліжку.

Гігієна

Навіть відсутність води – не виправдання, що ви не помилися і не скористалися дезодорантом. Чутливий дівочий ніс відчує всі аромати з-під ваших пахв, і не виправдовуйтеся феромонами.

Що вже й говорити, якщо ви розраховуєте на оральний секс. Краще скасуйте побачення, ніж ганьбіться перед дівчиною.

Відсутність прелюдії

Любі чоловіки, може вона вам і не потрібна, і ви готові одразу приступати до основної частини акту… Але з дівчатами так не працює. І це не обов’язково поцілунок, дотики – щоб довести дівчину до екстазу ще не роздягнувши, часом достатньо погляду, напівшепоту.

Налаштуйтеся на одну хвилю з нею, навіть якщо саме зараз чемпіонат світу з футболу і ви поставили на Португалію півзарплати.

Кляті шкарпетки

Якщо ви живете не один рік разом, це ще можна пробачити, але на початку стосунків – ні! Навіть якщо в квартирі +12, і в ноги холодно, зніміть ці кляті шкарпетки! Це огидно кінець кінцем!

Ой, вибач, я не стримався

Не забувайте про контрацепцію. Найкращий і перевірений спосіб – це презервативи. Якщо ж ви точно впевнені в "чистоті" себе і партнерки, оберіть інший спосіб захисту, ніж перерваний статевий акт. Мало того, що від нього можна завагітніти з вірогідністю від 16 до 37 відсотків (передеякулянт!), та ще й ви можете втратити контроль.

Нема нічого гіршого, ніж шукати Постинор після ночі кохання.

Ти кінчила?

Оце питання – топ чоловічих промахів. Чоловіки, повірте, якщо вона кінчить, ви це зрозумієте. У крайньому разі – нишком послухайте серцебиття, одразу після оргазму воно різко прискорюється. А на питання "Ти кінчила?", дівчина або збреше, або скаже правду. Тоді ваше самолюбство може постраждати.

І порада дівчатам: не брешіть про оргазм, бо не побачите його, як снігу в липні. Краще одразу скажіть, що "ні", і потім разом шукайте шляхи, як вас задовольнити.