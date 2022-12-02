Чому насправді жінки імітують оргазм, і як зрозуміти обман
Жіночий оргазм - складна "формула", яку не всім вдається розшифрувати. Які тільки перепони не стоять на шляху до істинного задоволення, адже жінкам треба докласти більше зусиль, щоб розслабитися і довіритися відчуттям.
Чому деякі жінки імітують розрядку, і як розпізнати обман, говориться на сторінці Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.
Чому жінки імітують оргазм?
- Страх негативної оцінки (а що як партнер подумає, що я "фригідна" чи зі мною щось не так).
- "Хоч би все закінчилось якнайшвидше" (бо щось болить, є відчуття втоми, нецікаво, дуже довго, погана стимуляція).
- Страх образити партнера.
- Бажання підвищити самооцінку партнера.
- Переконання, що сексуальна жінка завжди має отримати оргазм (якщо я не отримую, то зі мною щось не так, а я ж хочу бути сексуальною).
- Щоб зберегти стосунки (без сексуальної комунікації в парі).
- Немає довіри до партнера, переживання про безпеку.
- Відсутність досвіду оргазмічності чи складнощі в досягненні оргазму.
- Нерозуміння важливості оргазму, звичка імітувати.
- Негативний досвід (спроба бути чесною не була сприйнята адекватно в минулому).
Як розпізнати обман, знаючи про ознаки оргазму
Головною ознакою сексуального збудження жінки вважають появу вагінальної змазки.
Малі статеві губи набухають, а великі - стоншуються та віддаляються від входу в піхву. Збільшується клітор та грудні залози, напружуються соски.
У фазі "плато" звужується вхідний отвір піхви на 30%, так звана "оргастична манжетка", а колір малих статевих губ змінюється, частішає дихання, підвищується тиск.
Якщо збудження не закінчиться оргазмом, то гіперемія клітора може спостерігатись до кількох годин. Якщо був оргазм, то клітор стає надмірно чутливим і жінки уникають його стимуляції.
Якщо оргазм був, то жінка завмиратиме, внаслідок концентрації на приємних відчуттях, що йдуть від генітальної зони, пізніше вони поширяться по всьому тілу, відчуватимуться скорочення м'язів входу в піхву та пульсація в області тазу.
М’язова напруга по всьому тілу збільшиться, оргастична манжетка скорочуватиметься. Почервоніння досягатиме максимальної інтенсивності.
Раніше ми писали, якого оргазму насправді не існує.
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