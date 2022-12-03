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Точка неповернення у стосунках: як зрозуміти, що вашій парі точно прийшов кінець

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Субота 03 грудня 2022 21:02
Точка неповернення у стосунках: як зрозуміти, що вашій парі точно прийшов кінець Фото: Як зрозуміти, що ваші стосунки зруйновані (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З часом кожна пара стикається з тим, що стосунки псуються, і дуже важко їх відновити. Виникає напруга, нерозуміння, конфлікти, роздратованість, зради і кінець кінцем розлучення. Таке трапляється, коли партнери доходять до "точки неповернення", що напряму пов’язано з сексуальним аспектом спільного життя

Що таке ця саме «точка», і чому це так погано, розповіли в Instagram Асоціації сексологів та сексотерапевтів України.

Точка неповернення в стосунках

Якщо пара проходить цю точку, то повернення статевого життя суттєво ускладнюється і стає майже не можливим.

В сексуальному житті пари це такий стан, коли в певний момент статевий потяг до конкретного партнера зникає повністю. Може бути так, що один партнер ще хоче налагодити взаємини, а інший вже ні, навіть, доходячи до сексуальної аверсії.

Що таке сексуальна аверсія

Сексуальна аверсія є важкою формою партнерської дисгармонії. В цьому випадку секс може викликати негативні почуття (страх, тривога, відраза тощо), що призводить в подальшому до уникнення статевого життя, веде до порушення функціонування даної партнерської пари і виникнення сексуальної дисфункції.

Чи можна повернутися з "точки неповернення"

Втрата тілесного контакту в парі небезпечна не лише фізично - це неминуче веде до втрати психологічної, душевної близькості, що, своєю чергою, стає причиною конфліктів, зрад та розлучень.

Слід пам’ятати, що вирішувати питання про повернення статевого потягу в парі можна лише до певного моменту. Але після досягнення точки неповернення це, на жаль, стає абсолютно неможливим.

Раніше ми писали, чому жінки імітують оргазм, і як розпізнати обман.

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