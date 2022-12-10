Самые отвратительные ошибки, которые мужчины допускают в постели

Беспорядок в квартире и спальне

Да, да, дорогие мужчины. Когда девушка попадает на вашу территорию, она обращает на это внимание. Ведь то, как вы готовитесь к ночи любви, указывает на то, уважаете ли вы ее потребности и комфорт. Так что спрячьте носки, постелите свежее постельное белье и проветрите комнату.

Женщина должна чувствовать себя комфортно, понимать, что ее присутствие желанно, тогда она сможет расслабиться и подарить вам настоящие эмоции в постели.

Гигиена

Даже отсутствие воды – не оправдание, что вы не умылись и не воспользовались дезодорантом. Чувствительный девичий нос почувствует все ароматы из-под ваших подмышек, и не оправдывайтесь феромонами.

Что уж говорить, если вы рассчитываете на оральный секс. Лучше отмените свидание, чем позорьтесь перед девушкой.

Отсутствие прелюдии

Дорогие мужчины, может, она вам и не нужна, и вы готовы сразу приступать к основной части акта… Но с девушками так не работает. И это не обязательно поцелуй, прикосновения – чтобы довести девушку до экстаза еще не раздев, порой достаточно взгляда, полушепота.

Настройтесь на одну волну с ней, даже если именно сейчас чемпионат мира по футболу и вы поставили на Португалию пол зарплаты.

Проклятые носки

Если вы живете не один год вместе, это еще простительно, но в начале отношений – нет! Даже если в квартире +12, и в ноги холодно, снимите эти проклятые носки! Это отвратительно в конце концов!

Ой, извини, я не сдержался

Не забывайте о контрацепции. Лучший и проверенный способ – это презервативы. Если вы точно уверены в "чистоте" себя и партнерши, выберите другой способ защиты, чем прерванный половой акт. Мало того, что от него можно забеременеть с вероятностью от 16 до 37 процентов (предэякулят!), да еще и вы можете потерять контроль.

Нет ничего хуже, чем искать Постинор после ночи любви.

Ты кончила?

Этот вопрос – топ мужских промахов. Мужчины, поверьте, если она кончит, вы это поймете. В крайнем случае – тихонько послушайте сердцебиение, сразу после оргазма оно резко ускоряется. А на вопрос "Ты кончила?", девушка или солжет, или скажет правду. Тогда ваше самолюбие может пострадать.

И совет девушкам: не лгите об оргазме, потому что не увидите его, как снега в июле. Лучше сразу скажите, что "нет", и потом вместе ищите пути, как вас удовлетворить.