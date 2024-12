Найочікуваніші ігри 2025 року: від Assassin's Creed Shadows до GTA VI

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Після звільнення Хідео Кодзіми та провалу Metal Gear Survive, Konami призупинила роботу над культовою серією ігор Metal Gear. Однак у 2023 році компанія анонсувала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - ремейк третьої частини серії, Metal Gear Solid 3. Випуск гри заплановано на 2025 рік, але точна дата релізу поки не оголошена.

Сюжет ремейка залишається вірним оригіналу, події розгортаються під час Холодної війни. Гравці знову опиняться в ролі агента ЦРУ Нейкеда Снейка, якому доручено проникнути на територію СРСР і зірвати будівництво "Шагохода" - мобільної платформи для запуску ядерних ракет.

Геймплей збереже фірмову механіку потайного проходження від третьої особи. Гравці зможуть використовувати елементи навколишнього середовища, маскування, вести перестрілки і вступати в ближній бій. Можливо, у гру додадуть нові механіки з пізніх частин серії, але це поки не підтверджено.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

The Last of Us: Part II Remastered

Sony продовжує випускати свої ексклюзиви для PlayStation на ПК, розуміючи величезний потенціал цієї аудиторії. The Last of Us: Part II Remastered вийде на ПК 3 квітня 2025 року.

Гра продовжує історію Джоела й Еллі, які стикаються з новими викликами в постапокаліптичному світі, ураженому епідемією. Сиквел вирізняється похмурішою атмосферою і порушує теми помсти, жорстокості та нескінченного циклу насильства.

Ігровий процес включає нові механіки, ворогів і зброю. Бої стали складнішими, динамічнішими і напруженішими, а скритність - більш ризикованою. Наприклад, додані собаки, які здатні вистежувати гравця, змушуючи постійно рухатися і змінювати тактику.

The Last of Us: Part II Remastered

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance, що вийшла 2018 року, отримала змішані відгуки. Гравці хвалили унікальний геймплей, атмосферу та історичну точність, але критикували за баги, помилки і недопрацювання, спричинені нестачею бюджету і персоналу.

Незважаючи на складнощі, гра показала хороші продажі, що дало змогу розробникам почати роботу над поліпшеним сиквелом. У квітні 2024 року було офіційно анонсовано Kingdom Come: Deliverance 2, реліз якої заплановано на 4 лютого 2025 року. Керівник студії Даніель Вавра заявив, що сиквел стане тим проектом, який вони спочатку задумували.

Сюжет продовжить історію першої частини, хоча для розуміння другої гри проходження оригіналу необов'язкове. Гравці знову візьмуть на себе роль Генрі, який прагне помститися за свою сім'ю. Історія стане похмурішою і глибшою, зосередившись на середньовічній політиці, включно з не тільки дрібними дворянами, а й королями.

Геймплей збереже вигляд від першої особи і відкритий світ із нелінійною структурою. Гравці зможуть розвивати Генрі як воїна, злодія або дипломата. ШІ NPC буде поліпшено: наприклад, жителі можуть запідозрити Генрі в крадіжці, а злочини призведуть до публічної ганьби. Бойова система також отримає розвиток, включно з додаванням нових видів зброї, таких як арбалет і аркебуза.

Kingdom Come: Deliverance 2

Assassin's Creed Shadows

Ubisoft продовжує розвивати всесвіт Assassin's Creed, і в 2025 році вийде нова частина під назвою Assassin's Creed Shadows. Події гри розгортаються в середньовічній Японії епохи Сенгоку - періоду громадянських воєн і феодальних конфліктів.

Спочатку реліз планувався на кінець 2024 року, але був перенесений на 14 лютого 2025 року для усунення історичних неточностей і технічних проблем.

Сюжет фокусується на двох головних героях: Ясуке, африканському самураї, який прибув до Японії з португальськими торговцями, і Наое, молодій сінобі, навченій мистецтву ніндзя. Герої зустрічаються в охопленому війною світі та об'єднуються, щоб захистити тих, хто постраждав від конфлікту.

Геймплей зберігає традиційні механіки серії, але додає можливість перемикання між персонажами. У кожного героя свій унікальний стиль гри: Наое майстерно використовує тіні й оточення для потайного пересування, а Ясуке перевершує у відкритому бою, володіючи самурайською зброєю та долаючи одразу кількох супротивників.

Крім того, у грі з'явиться зміна сезонів, що впливає на навколишнє середовище та ігровий процес.

Assassin's Creed Shadows

Sid Meier's Civilization VII

Sid Meier's Civilization VI, що вийшла у 2016 році, залишила фанатів серії в очікуванні продовження на довгі роки. Однак у червні 2024 року Firaxis Games анонсувала Sid Meier's Civilization VII, реліз якої відбудеться 11 лютого 2025 року.

Нова частина привносить значні зміни в геймплей. Погодні умови, природні катаклізми та зміни клімату тепер впливатимуть на розвиток міст.

Політична система стала складнішою, даючи змогу гравцям налаштовувати податкову політику і соціальні програми. Також з'явилася механіка культурної еволюції, що дозволяє цивілізаціям переймати риси одна одної, що робить кожну партію унікальною.

Гра отримає поліпшену графіку, з деталізованими і міськими пейзажами, а також асиметричні багатокористувацькі сценарії, що виводять серію на новий рівень.

Sid Meier's Civilization VII

Mafia: The Old Country

Mafia III, що вийшла 2016 року, зіткнулася з критикою через безліч багів, технічних проблем і геймплейних рішень, що нагадують серію Far Cry.

Однак у 2020 році розробники з Hangar 13 реабілітувалися, випустивши успішний ремейк першої частини - Mafia: Definitive Edition. Успіх проекту надихнув 2K Games дати зелене світло новій грі.

На Gamescom 2024 було анонсовано Mafia: The Old Country, новий розділ кримінальної саги, дія якої розгорнеться на початку XX століття на Сицилії - батьківщині італійської мафії. Реліз гри заплановано на літо 2025 року.

Сюжет розповідає про Енцо Фавара, бідного, але амбітного молодого чоловіка, який прагне вибратися зі злиднів. Він вступає в мафіозну сім'ю дона Торрізі і занурюється у світ злочинів, жорстокості та інтриг. Гравцям належить спостерігати за життєвим шляхом Енцо і становленням італійської мафії.

Хоча деталі геймплея поки невідомі, передбачається, що гра збереже стиль екшену від третьої особи з відкритим світом. Очікуються напружені перестрілки і стелс-місії. Розробники роблять акцент на автентичності: весь проект буде озвучено сицилійським діалектом італійської мови.

Mafia: The Old Country

Doom: The Dark Ages

У 2004 році шутер Painkiller завоював увагу гравців завдяки своєму похмурому фентезійному світу. Можливо, саме цей проект надихнув id Software на створення Doom: The Dark Ages, нової частини культової серії екшен-шутерів. Хоча точна дата виходу поки невідома, реліз гри заплановано на 2025 рік.

Сюжет розповість про ранні дні боротьби Doom Slayer із демонічними силами в техно-середньовічному всесвіті, що поєднує елементи фентезі та наукової фантастики.

Doom: The Dark Ages збереже класичний шутерний геймплей від першої особи, запропонувавши нові види зброї та дещо уповільнений темп боїв порівняно з попередньою частиною. На гравців також чекають нові типи ворогів і різноманітні локації для дослідження.

Doom: The Dark Ages

Gears of War: E-Day

Кожна частина серії Gears of War просувала вперед історію боротьби людства з ворожими мутантами. Gears of War: E-Day стане першим проектом, присвяченим подіям минулого - дню, коли Орда Сарани вперше з'явилася на планеті Сера. Реліз гри очікується у 2025 році, хоча точна дата поки невідома.

Сюжет зосереджений на молодому Маркусі Феніксі та Домініку Сантьяго, солдатах Коаліції організованих урядів (COG), які опиняються в епіцентрі хаосу, спричиненого вторгненням Сарани. Гравцям доведеться пережити перші дні війни, коли світ виявився непідготовленим до нової загрози.

Деталі геймплею поки невідомі, але очікується, що гра збереже стиль шутера від третьої особи з укриттями. Розробники планують повернути елементи хорору з перших частин, зробивши атмосферу більш похмурою і напруженою. Також очікуються режими одиночної гри та кооперативу.

Gears of War: E-Day

Borderlands 4

Серія Borderlands давно вважається еталоном одиночних лутер-шутерів. Після успішного виходу Borderlands 3 2019 року фанати чекали на продовження. На Gamescom 2024 студія Gearbox Software анонсувала Borderlands 4, реліз якої заплановано на 2025 рік. На гравців чекає нова пригода на незвіданій планеті.

Події гри розгортаються на планеті Кірос, де герої опиняються після аварії космічного корабля. Вони вирішують очолити опір проти жорстокого диктатора і його армії.

Borderlands 4 збереже традиційний геймплей лутер-шутера з RPG-елементами і видом від першої особи. Розробники обіцяють прибрати завантажувальні екрани для створення повністю відкритого світу. Серед нових механік - гак-кішка для переміщення. Гру можна буде пройти як поодинці, так і в кооперативі для чотирьох гравців.

Borderlands 4

Judas

Після виходу BioShock Infinite у 2013 році фанати з нетерпінням чекали наступного проекту геймдизайнера Кена Левіна. На The Game Awards 2022 студія Ghost Story Games, заснована Левіним, анонсувала новий шутер під назвою Judas, який розгортається в науково-фантастичному всесвіті.

Дія гри відбувається на космічному кораблі "Мейфлауер", який перевозить останніх вцілілих із Землі на планету в системі Проксима Центавра. На борту корабля трапляється аварія, до якої виявляється причетною головна героїня, Джудіс, яка втратила пам'ять. Її мета - розкрити правду про катастрофу і вижити на кораблі, що руйнується.

Геймплей і система боїв нагадують BioShock: героїня може використовувати вогнепальну зброю в одній руці та активувати імпланти в іншій, що дає їй змогу стріляти електрикою або підпалювати ворогів. Особливістю гри є система "Narrative Lego", яка адаптує сюжет залежно від вибору гравця.

Judas

Fable

У 2016 році закриття Lionhead Studios залишило шанувальників серії Fable без надії на продовження. Однак 2020 року Microsoft оголосила про придбання прав на Fable і передачу розробки нової гри студії Playground Games, відомої серією Forza Horizon. Хоча точної дати виходу ще не оголошено, гру планують до релізу у 2025 році.

Сюжет повертає гравців в оновлений світ Албіона, де вони беруть на себе роль героя, чиї рішення впливають на навколишнє середовище та його мешканців.

Розробники обіцяють зберегти фірмовий гумор і чарівність франшизи, при цьому інтегруючи сучасні графічні технології та розширені взаємодії з ігровим світом.

Геймплей поєднує в собі екшен від третьої особи з елементами RPG. Гравці зможуть використовувати різну зброю, магію та навички для перемоги над ворогами, а також ухвалювати рішення, що мають довгострокові наслідки. Гра розробляється з використанням рушія ForzaTech, що забезпечить сучасні графіку та реалістичну фізику.

Fable

GTA VI

Grand Theft Auto VI - одна з найбільш очікуваних ігор 2025 року. Гра вийде ексклюзивно для PlayStation 5 і Xbox Series, але гравці сподіваються, що версія для ПК послідує за консольними релізами. Навіть якщо вона не вийде на ПК у 2025 році, її поява в майбутньому неминуча.

Сюжет гри розгортається у Vice City і фокусується на кримінальному житті пари закоханих.

Геймплей збереже традиційні елементи серії, як-от відкритий світ із побічними завданнями та різноманітними активностями. Очікуються значні технічні поліпшення, включно з поліпшенням графіки, фізики та ШІ. GTA VI обіцяє стати новим еталоном у галузі комп'ютерної графіки та ігрових технологій.

GTA VI