Самые ожидаемые игры 2025 года: от Assassin’s Creed Shadows до GTA VI

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

После ухода Хидео Кодзимы и провала Metal Gear Survive, Konami приостановила работу над культовой серией игр Metal Gear. Однако в 2023 году компания анонсировала Metal Gear Solid Delta: Snake Eater - ремейк третьей части серии, Metal Gear Solid 3. Выпуск игры запланирован на 2025 год, но точная дата релиза пока не объявлена.

Сюжет ремейка остается верным оригиналу, события разворачиваются во время Холодной войны. Игроки вновь окажутся в роли агента ЦРУ Нэйкеда Снейка, которому поручено проникнуть на территорию СССР и сорвать строительство "Шагохода" - мобильной платформы для запуска ядерных ракет.

Геймплей сохранит фирменную механику скрытного прохождения от третьего лица. Игроки смогут использовать элементы окружающей среды, маскировку, вести перестрелки и вступать в ближний бой. Возможно, в игру добавят новые механики из поздних частей серии, но это пока не подтверждено.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (фото: HYPERPC)

The Last of Us: Part II Remastered

Sony продолжает выпускать свои эксклюзивы для PlayStation на ПК, понимая огромный потенциал этой аудитории. The Last of Us: Part II Remastered выйдет на ПК 3 апреля 2025 года.

Игра продолжает историю Джоэла и Элли, которые сталкиваются с новыми вызовами в постапокалиптическом мире, пораженном эпидемией. Сиквел отличается более мрачной атмосферой и поднимает темы мести, жестокости и бесконечного цикла насилия.

Игровой процесс включает новые механики, врагов и оружие. Бои стали сложнее, динамичнее и напряженнее, а скрытность - более рискованной. Например, добавлены собаки, которые способны выслеживать игрока, вынуждая постоянно двигаться и менять тактику.

The Last of Us: Part II Remastered (фото: HYPERPC)

Kingdom Come: Deliverance 2

Вышедшая в 2018 году Kingdom Come: Deliverance получила смешанные отзывы. Игроки хвалили уникальный геймплей, атмосферу и историческую точность, но критиковали за баги, ошибки и недоработки, вызванные нехваткой бюджета и персонала.

Несмотря на сложности, игра показала хорошие продажи, что позволило разработчикам начать работу над улучшенным сиквелом. В апреле 2024 года была официально анонсирована Kingdom Come: Deliverance 2, релиз которой намечен на 4 февраля 2025 года. Руководитель студии Даниэль Вавра заявил, что сиквел станет тем проектом, который они изначально задумывали.

Сюжет продолжит историю первой части, хотя для понимания второй игры прохождение оригинала необязательно. Игроки снова возьмут на себя роль Генри, стремящегося отомстить за свою семью. История станет мрачнее и глубже, сосредоточившись на средневековой политике, включая не только мелких дворян, но и королей.

Геймплей сохранит вид от первого лица и открытый мир с нелинейной структурой. Игроки смогут развивать Генри как воина, вора или дипломата. ИИ NPC будет улучшен: например, жители могут заподозрить Генри в краже, а преступления приведут к публичному позору. Боевая система также получит развитие, включая добавление новых видов оружия, таких как арбалет и аркебуза.

Kingdom Come: Deliverance 2 (фото: HYPERPC)

Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft продолжает развивать вселенную Assassin’s Creed, и в 2025 году выйдет новая часть под названием Assassin’s Creed Shadows. События игры разворачиваются в средневековой Японии эпохи Сэнгоку - периода гражданских войн и феодальных конфликтов.

Первоначально релиз планировался на конец 2024 года, но был перенесен на 14 февраля 2025 года для устранения исторических неточностей и технических проблем.

Сюжет фокусируется на двух главных героях: Ясуке, африканском самурае, прибывшем в Японию с португальскими торговцами, и Наоэ, молодой синоби, обученной искусству ниндзя. Герои встречаются в охваченном войной мире и объединяются, чтобы защитить тех, кто пострадал от конфликта.

Геймплей сохраняет традиционные механики серии, но добавляет возможность переключения между персонажами. У каждого героя свой уникальный стиль игры: Наоэ мастерски использует тени и окружение для скрытного передвижения, а Ясуке превосходит в открытом бою, владея самурайским оружием и одолевая сразу нескольких противников.

Кроме того, в игре появится смена сезонов, влияющая на окружающую среду и игровой процесс.

Assassin’s Creed Shadows (фото: HYPERPC)

Sid Meier's Civilization VII

Вышедшая в 2016 году Sid Meier's Civilization VI оставила фанатов серии в ожидании продолжения на долгие годы. Однако в июне 2024 года Firaxis Games анонсировала Sid Meier's Civilization VII, релиз которой состоится 11 февраля 2025 года.

Новая часть привносит значительные изменения в геймплей. Погодные условия, природные катаклизмы и изменения климата теперь будут влиять на развитие городов.

Политическая система стала сложнее, позволяя игрокам настраивать налоговую политику и социальные программы. Также появилась механика культурной эволюции, позволяющая цивилизациям перенимать черты друг друга, что делает каждую партию уникальной.

Игра получит улучшенную графику, с детализированными и городскими пейзажами, а также асимметричные многопользовательские сценарии, выводящие серию на новый уровень.

Sid Meier's Civilization VII (фото: HYPERPC)

Mafia: The Old Country

Вышедшая в 2016 году Mafia III столкнулась с критикой из-за множества багов, технических проблем и геймплейных решений, напоминающих серию Far Cry.

Однако в 2020 году разработчики из Hangar 13 реабилитировались, выпустив успешный ремейк первой части - Mafia: Definitive Edition. Успех проекта вдохновил 2K Games дать зеленый свет новой игре.

На Gamescom 2024 была анонсирована Mafia: The Old Country, новая глава криминальной саги, действие которой развернется в начале XX века на Сицилии - родине итальянской мафии. Релиз игры запланирован на лето 2025 года.

Сюжет рассказывает о Энцо Фаваре, бедном, но амбициозном молодом человеке, стремящемся выбраться из нищеты. Он вступает в мафиозную семью дона Торризи и погружается в мир преступлений, жестокости и интриг. Игрокам предстоит наблюдать за жизненным путем Энцо и становлением итальянской мафии.

Хотя детали геймплея пока неизвестны, предполагается, что игра сохранит стиль экшена от третьего лица с открытым миром. Ожидаются напряженные перестрелки и стелс-миссии. Разработчики делают акцент на аутентичности: весь проект будет озвучен на сицилийском диалекте итальянского языка.

Mafia: The Old Country (фото: HYPERPC)

Doom: The Dark Ages

В 2004 году шутер Painkiller завоевал внимание игроков благодаря своему мрачному фэнтезийному миру. Возможно, именно этот проект вдохновил id Software на создание Doom: The Dark Ages, новой части культовой серии экшен-шутеров. Хотя точная дата выхода пока неизвестна, релиз игры запланирован на 2025 год.

Сюжет расскажет о ранних днях борьбы Doom Slayer с демоническими силами в техно-средневековой вселенной, сочетающей элементы фэнтези и научной фантастики.

Doom: The Dark Ages сохранит классический шутерный геймплей от первого лица, предложив новые виды оружия и слегка замедленный темп боев по сравнению с предыдущей частью. Игроков также ждут новые типы врагов и разнообразные локации для исследования.

Doom: The Dark Ages (фото: HYPERPC)

Gears of War: E-Day

Каждая часть серии Gears of War продвигала вперед историю борьбы человечества с враждебными мутантами. Gears of War: E-Day станет первым проектом, посвященным событиям прошлого - дню, когда Орда Саранчи впервые появилась на планете Сера. Релиз игры ожидается в 2025 году, хотя точная дата пока неизвестна.

Сюжет сосредоточен на молодом Маркусе Фениксе и Доминике Сантьяго, солдатах Коалиции организованных правительств (COG), которые оказываются в эпицентре хаоса, вызванного вторжением Саранчи. Игрокам предстоит пережить первые дни войны, когда мир оказался неподготовленным к новой угрозе.

Детали геймплея пока неизвестны, но ожидается, что игра сохранит стиль шутера от третьего лица с укрытиями. Разработчики планируют вернуть элементы хоррора из первых частей, сделав атмосферу более мрачной и напряженной. Также ожидаются режимы одиночной игры и кооператива.

Gears of War: E-Day (фото: HYPERPC)

Borderlands 4

Серия Borderlands давно считается эталоном одиночных лутер-шутеров. После успешного выхода Borderlands 3 в 2019 году фанаты ждали продолжения. На Gamescom 2024 студия Gearbox Software анонсировала Borderlands 4, релиз которой запланирован на 2025 год. Игроков ждет новое приключение на неизведанной планете.

События игры разворачиваются на планете Кирос, где герои оказываются после крушения космического корабля. Они решают возглавить сопротивление против жестокого диктатора и его армии.

Borderlands 4 сохранит традиционный геймплей лутер-шутера с RPG-элементами и видом от первого лица. Разработчики обещают убрать загрузочные экраны для создания полностью открытого мира. Среди новых механик - крюк-кошка для перемещения. Игру можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе для четырех игроков.

Borderlands 4 (фото: HYPERPC)

Judas

После выхода BioShock Infinite в 2013 году фанаты с нетерпением ждали следующего проекта геймдизайнера Кена Левина. На The Game Awards 2022 студия Ghost Story Games, основанная Левиным, анонсировала новый шутер под названием Judas, который разворачивается в научно-фантастической вселенной.

Действие игры происходит на космическом корабле "Мейфлауэр", который перевозит последних выживших с Земли на планету в системе Проксима Центавра. На борту корабля происходит авария, в которой оказывается замешана главная героиня, Джудис, потерявшая память. Ее цель - раскрыть правду о катастрофе и выжить на разрушающемся корабле.

Геймплей и система боев напоминают BioShock: героиня может использовать огнестрельное оружие в одной руке и активировать импланты в другой, что позволяет ей стрелять электричеством или поджигать врагов. Особенностью игры является система "Narrative Lego", которая адаптирует сюжет в зависимости от выбора игрока.

Judas (фото: HYPERPC)

Fable

В 2016 году закрытие Lionhead Studios оставило поклонников серии Fable без надежды на продолжение. Однако в 2020 году Microsoft объявила о приобретении прав на Fable и передаче разработки новой игры студии Playground Games, известной серией Forza Horizon. Хотя точная дата выхода еще не объявлена, игра планируется к релизу в 2025 году.

Сюжет возвращает игроков в обновленный мир Албиона, где они берут на себя роль героя, чьи решения влияют на окружающую среду и ее обитателей.

Разработчики обещают сохранить фирменный юмор и очарование франшизы, при этом интегрируя современные графические технологии и расширенные взаимодействия с игровым миром.

Геймплей сочетает в себе экшен от третьего лица с элементами RPG. Игроки смогут использовать различное оружие, магию и навыки для победы над врагами, а также принимать решения, имеющие долгосрочные последствия. Игра разрабатывается с использованием движка ForzaTech, что обеспечит современные графику и реалистичную физику.

Fable (фото: HYPERPC)

GTA VI

Grand Theft Auto VI - одна из самых ожидаемых игр 2025 года. Игра выйдет эксклюзивно для PlayStation 5 и Xbox Series, но игроки надеются, что версия для ПК последует за консольными релизами. Даже если она не выйдет на ПК в 2025 году, еt появление в будущем неизбежно.

Сюжет игры разворачивается в Vice City и фокусируется на криминальной жизни пары влюблtнных.

Геймплей сохранит традиционные элементы серии, такие как открытый мир с побочными заданиями и разнообразными активностями. Ожидаются значительные технические улучшения, включая улучшение графики, физики и ИИ. GTA VI обещает стать новым эталоном в области компьютерной графики и игровых технологий.

GTA VI (фото: HYPERPC)