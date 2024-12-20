5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

Новий рік - час для подарунків, свят і, звісно, захопливих ігор! Якщо ви хочете провести свята в компанії найкращих ігор на новому пристрої, то вибір ігрового ноутбука - чудовий спосіб зробити ці моменти незабутніми.

Про 5 найпотужніших і найстильніших моделей, які подарують вам приголомшливий ігровий досвід, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

ASUS ROG ROG Zephyrus G14

Ціна: від 49 999 гривень

Asus ROG Zephyrus G14 продовжує залишатися одним із найкращих ноутбуків для геймерів, поєднуючи продуктивність і портативність. Цього року він став ще кращим завдяки переробленому алюмінієвому корпусу, чудовому OLED-дисплею з роздільною здатністю 2560x1440 (QHD) і зниженню ваги до 1,5 кг.

Пристрій оснащений потужним процесором AMD Ryzen 9 8945HS, графікою NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і швидким SSD-накопичувачем на 1 ТБ.

Незважаючи на відсутність опції RTX 4080, нова модель компенсує це зниженням ваги, стильним дизайном і поліпшеною автономністю до 10 годин, що робить її ідеальним вибором для тих, хто цінує баланс між потужністю і зручністю.

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Engadget)

Razer Blade 14

Ціна: від 79 999 гривень

Razer Blade 14 залишається одним із найкращих аналогів MacBook Pro серед ігрових ноутбуків завдяки якості збірки та характеристикам.

Модель оснащена 14-дюймовим QHD+ дисплеєм з частотою оновлення 240 Гц, процесором AMD Ryzen 9 8945HS і графікою NVIDIA RTX 4060 або 4070 на вибір. Це дає змогу насолоджуватися плавним геймплеєм у найвимогливіших іграх і забезпечує високу точність, наприклад, під час прицілювання в Overwatch 2.

Хоча ноутбук не пропонує OLED-екрану, як у конкурента Zephyrus G14, його алюмінієвий корпус і продуктивність роблять його чудовим вибором для геймерів.

Максимальна конфігурація включає до 32 ГБ оперативної пам'яті, 1 ТБ SSD і забезпечує до 7 годин автономної роботи. Врахуйте, що за таке поєднання преміальних характеристик доведеться заплатити чималу суму.

Razer Blade 14 (фото: Engadget)

Dell G15

Ціна: від 37 500 гривень

Dell G15 пропонує відмінне поєднання продуктивності та ціни, що ідеально підходить для тих, хто шукає бюджетний ігровий ноутбук. Він оснащений 15,6-дюймовим Full HD екраном з частотою оновлення 165 Гц, процесором Intel Core i5-13450HX, графікою Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ SSD.

Хоча корпус виконаний переважно з пластику, а дисплей не має преміальних функцій, за ціну менше 1000 доларів це одне з найпотужніших рішень. При вазі 2,8 кг ноутбук забезпечує до 6,5 годин автономної роботи, що робить його практичним вибором для повсякденного використання та ігор.

Dell G15 (фото: Engadget)

Alienware m16 r2

Ціна: від 74 999 гривень

Dell представила оновлену модель Alienware m16 R2, яка вирізняється новим дизайном, легшим корпусом і поліпшеними характеристиками. Він оснащений 16-дюймовим QHD+ дисплеєм з частотою оновлення 240 Гц, процесором Intel Core Ultra 9 185H, графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 1 ТБ SSD.

Вага ноутбука становить 2,5 кг, що на 20 відсотків легше за попередню модель, а батарея ємністю 90 Вт/год забезпечує гідну автономність.

Alienware m16 R2 залишається потужним інструментом для ігор, здатним справлятися з такими іграми, як Cyberpunk 2077, і приваблює своїм вражаючим екраном.

Alienware m16 r2 (фото: Engadget)

Asus ROG Strix G18

Ціна: від 99 999 гривень

ROG Strix G18 - це ігровий ноутбук із 18-дюймовим екраном, призначений для найвимогливіших користувачів, як-от геймери та редактори медіа.

Він оснащений процесором Intel Core i7-13650HX останнього покоління, графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4080, 16 ГБ оперативної пам'яті і 2 ТБ SSD. Цей ноутбук ідеально підходить тим, хто шукає потужну техніку з великим екраном, і при цьому він залишається відносно доступним за ціною.

Вага пристрою становить майже 5,5 кг, що робить його не таким портативним, але ідеальним для стаціонарного використання та ігор на великому екрані.

Asus ROG Strix G18 (фото: Engadget)