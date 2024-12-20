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5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

П'ятниця 20 грудня 2024 18:50
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5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми Які ігрові ноутбуки можна купити просто зараз (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Новий рік - час для подарунків, свят і, звісно, захопливих ігор! Якщо ви хочете провести свята в компанії найкращих ігор на новому пристрої, то вибір ігрового ноутбука - чудовий спосіб зробити ці моменти незабутніми.

Про 5 найпотужніших і найстильніших моделей, які подарують вам приголомшливий ігровий досвід, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.

ASUS ROG ROG Zephyrus G14

Ціна: від 49 999 гривень

Asus ROG Zephyrus G14 продовжує залишатися одним із найкращих ноутбуків для геймерів, поєднуючи продуктивність і портативність. Цього року він став ще кращим завдяки переробленому алюмінієвому корпусу, чудовому OLED-дисплею з роздільною здатністю 2560x1440 (QHD) і зниженню ваги до 1,5 кг.

Пристрій оснащений потужним процесором AMD Ryzen 9 8945HS, графікою NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і швидким SSD-накопичувачем на 1 ТБ.

Незважаючи на відсутність опції RTX 4080, нова модель компенсує це зниженням ваги, стильним дизайном і поліпшеною автономністю до 10 годин, що робить її ідеальним вибором для тих, хто цінує баланс між потужністю і зручністю.

5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Engadget)

Razer Blade 14

Ціна: від 79 999 гривень

Razer Blade 14 залишається одним із найкращих аналогів MacBook Pro серед ігрових ноутбуків завдяки якості збірки та характеристикам.

Модель оснащена 14-дюймовим QHD+ дисплеєм з частотою оновлення 240 Гц, процесором AMD Ryzen 9 8945HS і графікою NVIDIA RTX 4060 або 4070 на вибір. Це дає змогу насолоджуватися плавним геймплеєм у найвимогливіших іграх і забезпечує високу точність, наприклад, під час прицілювання в Overwatch 2.

Хоча ноутбук не пропонує OLED-екрану, як у конкурента Zephyrus G14, його алюмінієвий корпус і продуктивність роблять його чудовим вибором для геймерів.

Максимальна конфігурація включає до 32 ГБ оперативної пам'яті, 1 ТБ SSD і забезпечує до 7 годин автономної роботи. Врахуйте, що за таке поєднання преміальних характеристик доведеться заплатити чималу суму.

5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

Razer Blade 14 (фото: Engadget)

Dell G15

Ціна: від 37 500 гривень

Dell G15 пропонує відмінне поєднання продуктивності та ціни, що ідеально підходить для тих, хто шукає бюджетний ігровий ноутбук. Він оснащений 15,6-дюймовим Full HD екраном з частотою оновлення 165 Гц, процесором Intel Core i5-13450HX, графікою Nvidia GeForce RTX 4050, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 512 ГБ SSD.

Хоча корпус виконаний переважно з пластику, а дисплей не має преміальних функцій, за ціну менше 1000 доларів це одне з найпотужніших рішень. При вазі 2,8 кг ноутбук забезпечує до 6,5 годин автономної роботи, що робить його практичним вибором для повсякденного використання та ігор.

5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

Dell G15 (фото: Engadget)

Alienware m16 r2

Ціна: від 74 999 гривень

Dell представила оновлену модель Alienware m16 R2, яка вирізняється новим дизайном, легшим корпусом і поліпшеними характеристиками. Він оснащений 16-дюймовим QHD+ дисплеєм з частотою оновлення 240 Гц, процесором Intel Core Ultra 9 185H, графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4060, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 1 ТБ SSD.

Вага ноутбука становить 2,5 кг, що на 20 відсотків легше за попередню модель, а батарея ємністю 90 Вт/год забезпечує гідну автономність.

Alienware m16 R2 залишається потужним інструментом для ігор, здатним справлятися з такими іграми, як Cyberpunk 2077, і приваблює своїм вражаючим екраном.

5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

Alienware m16 r2 (фото: Engadget)

Asus ROG Strix G18

Ціна: від 99 999 гривень

ROG Strix G18 - це ігровий ноутбук із 18-дюймовим екраном, призначений для найвимогливіших користувачів, як-от геймери та редактори медіа.

Він оснащений процесором Intel Core i7-13650HX останнього покоління, графічним процесором Nvidia GeForce RTX 4080, 16 ГБ оперативної пам'яті і 2 ТБ SSD. Цей ноутбук ідеально підходить тим, хто шукає потужну техніку з великим екраном, і при цьому він залишається відносно доступним за ціною.

Вага пристрою становить майже 5,5 кг, що робить його не таким портативним, але ідеальним для стаціонарного використання та ігор на великому екрані.

5 найкращих ігрових ноутбуків, які зроблять новорічні свята незабутніми

Asus ROG Strix G18 (фото: Engadget)

У нас також є матеріал про те, як довго може прослужити ваш ноутбук і коли варто задуматися про його заміну.

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