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Найніжніша домашня ковбаса з курятини за рецептом Клопотепнко: діти будуть у захваті!

Як приготувати саму ніжну домашню ковбасу з курятини (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Більшість видів ковбаси, як домашньої, і магазинної, містять різні види м'яса - свинини, суміш фаршів. І вона досить жирна. Але відомий шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати ніжну ковбасу із курятини. Цей варіант буде дієтичним і сподобається дітям.

Як приготувати домашню курячу ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рецепт Євгена Клопотенка на його сайті.

Що вам знадобиться:

  • 1,2 кг курячих гомілок
  • 500 г курячого фаршу
  • ½ ч. ложки солі
  • 1 ч. ложку сушеного часнику
  • 1 ч. ложку коріандру
  • 150 мл молока
  • 1,5 м свинячої оболонки

Як приготувати домашню ніжну ковбасу з курятини?

Зніміть із гомілок шкірку і зріжте м'ясо з кісток, а потім наріжте його дрібним кубиком.

Змішайте м'ясо з фаршем, додайте сіль, сушений часник, коріандр та молоко.

Ретельно перемішайте весь фарш для ковбаси.

Ретельно промийте 1,5 м свинячої оболонки

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Начиніть оболонку, не надто щільно її трамбуючи фаршем. Викладіть на застелений пергаментом лист.

Проколіть ковбасу шпажками по всьому периметру, а на дно листа налийте 100 мл води.

Запікайте ковбасу протягом 40-45 хвилин до золотистої скоринки.

А ось ще один рецепт домашньої ковбаски з курячого м'яса:

 

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