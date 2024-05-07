Найніжніша домашня ковбаса з курятини за рецептом Клопотепнко: діти будуть у захваті!

Більшість видів ковбаси, як домашньої, і магазинної, містять різні види м'яса - свинини, суміш фаршів. І вона досить жирна. Але відомий шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати ніжну ковбасу із курятини. Цей варіант буде дієтичним і сподобається дітям.
Як приготувати домашню курячу ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на рецепт Євгена Клопотенка на його сайті.
Зніміть із гомілок шкірку і зріжте м'ясо з кісток, а потім наріжте його дрібним кубиком.
Змішайте м'ясо з фаршем, додайте сіль, сушений часник, коріандр та молоко.
Ретельно перемішайте весь фарш для ковбаси.
Ретельно промийте 1,5 м свинячої оболонки
Розігрійте духовку до 180 градусів.
Начиніть оболонку, не надто щільно її трамбуючи фаршем. Викладіть на застелений пергаментом лист.
Проколіть ковбасу шпажками по всьому периметру, а на дно листа налийте 100 мл води.
Запікайте ковбасу протягом 40-45 хвилин до золотистої скоринки.
А ось ще один рецепт домашньої ковбаски з курячого м'яса:
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