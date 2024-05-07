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Самая нежная домашняя колбаса из курятины по рецепту Клопотепнко: дети будут в восторге!

Как приготовить самую нежную домашнюю колбасу из курятины (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Большинство видов колбасы, как домашней, так и магазинной, содержат разные виды мяса - свинины, смесь фаршей. И она довольно жирная. Но известный шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить нежную колбасу из курятины. Этот вариант будет более диетическим и понравится детям.

Как приготовить домашнюю куриную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт Евгения Клопотенко на его сайте.

Что вам понадобится:

  • 1,2 кг куриных голеней
  • 500 г куриного фарша
  • ½ ч. ложки соли
  • 1 ч. ложку сушеного чеснока
  • 1 ч. ложку кориандра
  • 150 мл молока
  • 1,5 м свиной оболочки

Как приготовить домашнюю нежную колбасу из курятины

Снимите с голеней кожуру и срежьте мясо с костей, а потом нарежьте его мелким кубиком.

Смешайте мясо с фаршем, добавьте соль, сушеный чеснок, кориандр и молоко.

Тщательно перемешайте весь фарш для колбасы.

Промойте тщательно 1,5 м свиной оболочки

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Начините оболочку, не слишком плотно ее трамбуя ее фаршем. Выложите на застеленный пергаментом противень.

Проколите колбасу шпажками по всему периметра, а на дно противня налейте 100 мл воды.

Запекайте колбасу в течение 40-45 минут до золотистой корочки.

А вот еще один рецепт домашней колбаски из куриного мяса:

 

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РецептыПриготовлениеУкраинская кухня