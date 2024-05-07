Самая нежная домашняя колбаса из курятины по рецепту Клопотепнко: дети будут в восторге!

Большинство видов колбасы, как домашней, так и магазинной, содержат разные виды мяса - свинины, смесь фаршей. И она довольно жирная. Но известный шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает приготовить нежную колбасу из курятины. Этот вариант будет более диетическим и понравится детям.
Как приготовить домашнюю куриную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт Евгения Клопотенко на его сайте.
Снимите с голеней кожуру и срежьте мясо с костей, а потом нарежьте его мелким кубиком.
Смешайте мясо с фаршем, добавьте соль, сушеный чеснок, кориандр и молоко.
Тщательно перемешайте весь фарш для колбасы.
Промойте тщательно 1,5 м свиной оболочки
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Начините оболочку, не слишком плотно ее трамбуя ее фаршем. Выложите на застеленный пергаментом противень.
Проколите колбасу шпажками по всему периметра, а на дно противня налейте 100 мл воды.
Запекайте колбасу в течение 40-45 минут до золотистой корочки.
А вот еще один рецепт домашней колбаски из куриного мяса:
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