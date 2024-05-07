Самая нежная домашняя колбаса из курятины по рецепту Клопотепнко: дети будут в восторге!

Что вам понадобится:

1,2 кг куриных голеней

500 г куриного фарша

½ ч. ложки соли

1 ч. ложку сушеного чеснока

1 ч. ложку кориандра

150 мл молока

1,5 м свиной оболочки

Как приготовить домашнюю нежную колбасу из курятины

Снимите с голеней кожуру и срежьте мясо с костей, а потом нарежьте его мелким кубиком.

Смешайте мясо с фаршем, добавьте соль, сушеный чеснок, кориандр и молоко.

Тщательно перемешайте весь фарш для колбасы.

Промойте тщательно 1,5 м свиной оболочки

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Начините оболочку, не слишком плотно ее трамбуя ее фаршем. Выложите на застеленный пергаментом противень.

Проколите колбасу шпажками по всему периметра, а на дно противня налейте 100 мл воды.

Запекайте колбасу в течение 40-45 минут до золотистой корочки.

А вот еще один рецепт домашней колбаски из куриного мяса: