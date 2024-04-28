Запечений дерун з м'ясом та грибами: дуже смачна страва зі звичайних продуктів

Коли звичайні страви з картоплі вже набридли, але ви хочете приготувати щось смачненьке - спробуйте зробити запечений дерун з м'ясом та грибним соусом.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), простим рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася фуд-блогерка з ніком Жанна Колючка.

Готуємо запечений дерун з фаршем та грибами

Для зручності блогерка розділила список інгредієнтів на три частини (сам дерун, м'ясна котлета та соус). За словами авторки рецепта, ця страва дуже смачна та точно варта вашої уваги.

Тож, для приготування деруна вам знадобляться такі продукти:

4 картоплини

1 цибуля

столова ложка борошна

столова ложка сметани

1 яйце

сіль з перцем та сухий часник - на смак

1 чайна ложка лимонного соку (за бажанням).

А для м'ясної котлети візьміть такі інгредієнти:

500 грамів фаршу

половину цибулини

сіль, часник, сушені трави, перець - на смак.

Для соусу візьміть:

6-8 печериць

сухий часник

100 грамів сиру

сіль та перець - на смак

150 мілілітрів вершків

1 цибулину.

Дерун у духовці - відео

Опис рецепта

Почнемо приготування. Натріть картоплю та цибулю, обов'язково робіть це одночасно, аби маса для деруна не стала темною. Потім відіжміть натерті овочі, додайте туди яйце та борошно, а ще сметану, трішки лимонного соку, сіль та перець.

З цієї маси у вас вийде два великих деруни. Викладайте "тісто" на нагріту пательню з олією, коли перша сторона підрум'яниться - переверніть дерун. Тут варто врахувати, що "коржик" буде м'яким та може порватися. А тому перевертайте його за допомогою тарілки.

Деруни (скріншот)

М'ясна котлета готується просто - натріть до фаршу половинку цибулі, додайте спеції та обов'язково "вибийте" масу. Потім рівномірно викладіть усе це на пательню. Смажте та перевертайте котлету так само як і деруни.

Котлета для дерунів (скріншот)

А для соусу обсмажте нарізані гриби та цибулю, додайте вершки, спеції. Потім тушкуйте усе це 5-7 хвилин, до загущення.

Далі візьміть форму для запікання. Викладіть перший дерун, далі виливайте третину грибного соусу, зверху присипте натертим сиром. Потім кладіть котлету, знову додайте грибний соус та сир, закривайте усе другим деруном та вилийте залишки соусу й засипте усе сиром.

Готовий дерун (відео)

Запікайте дерун протягом 10 хвилин. Потім, коли страва трохи охолоне, нарізайте її порційно та подавайте на стіл зі сметаною та зеленню.