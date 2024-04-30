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М'ясні ватрушки: рецепт котлет з начинкою на вечерю

Вівторок 30 квітня 2024 09:30
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М'ясні ватрушки: рецепт котлет з начинкою на вечерю Як готувати котлети-ватрушки з начинкою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Ці незвичні котлети з начинкою за формою схожі на ватрушки - саме тому й отримали таку назву. Фарш краще за все робити самостійно - таким чином, котлети матимуть легшу текстуру.

Про те, як приготувати такі м'ясні ватрушки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Дарії Даріко.

Що потрібно для м'ясних ватрушок

Для того, щоб приготувати такі незвичні котлети, потрібні такі інгредієнти:

  • Куряче філе - 2 шт.
  • Печериці - 3 шт.
  • Помідор - 1 шт.
  • Моцарела - 100 г
  • Маринований огірок - 2-3 шт.
  • Червона цибуля - 1/2 шт.
  • Зелена цибуля - 1 пучок
  • Масло вершкове - 30-40 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Сіль - до смаку
  • Перець - до смаку
  • Орегано - до смаку
  • Олія соняшникова чи оливкова - 1 ст. л.

Як готувати м'ясні ватрушки

Для початку перекрутіть філе на фарш, додайте сіль і перець до смаку. Помийте зелену цибулю, подрібніть і додайте до фаршу. Розтопіть вершкове масло й влийте до миски з м'ясом і цибулею.

Ретельно перемішайте фарш, розділіть на шість рівних частин і зліпіть кульки. Деко для запікання застеліть пергаментом.

Викладіть на папір м'ясні кульки, приплюсніть кожну - щоб така "ватрушка" була завтовшки приблизно 1 сантиметр. Після цього за допомогою стакана зробіть бортики "ватрушки", поставивши стакан в центр сплюснутої м'ясної кульки.

Очистьте червону цибулю, помийте помідор і печериці. Цибулю і помідор наріжте кружальцями, печериці - скибочками. Солоні огірки також наріжте кружальцями. Викладіть начинку "ватрушки" - спочатку цибулю, потім солоний огірок, печериці і помідор.

Додайте трохи орегано до смаку, збризніть олією, розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте м'ясні ватрушки 20-25 хвилин. В цей час натріть моцарелу, очистьте і розчавіть часник до сиру.

Перемішайте сирно-часникову суміш і рівномірно викладіть на "ватрушки". Після цього запікайте страву ще 5-7 хвилин.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати запіканку з картоплі, печериці і курки.

Читайте також про те, як готувати пасту з курки і кабачка.

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