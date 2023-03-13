Найнезвичайніші предмети, які забувають у поїздах Укрзалізниці: куди за ними звертатися

Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.
Що забувають пасажири у вагонах і куди треба звертатися по свої речі, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.
За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі.
У топ-5 входять:
А ось із незвичайних речей в Укрзалізниці назвали такі:
"Радимо перед виходом з вагона провести "переоблік" речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати", - рекомендують в Укрзалізниці.
Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням.
Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111
Залишайте повідомлення через форму зворотного зв'язку у додатку, пишіть у повідомлення на всіх месенджерах.
До речі, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.
А ще розповідали про те, що в Укрзалізниці знижку показали нові інклюзивні вагони.