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Найнезвичайніші предмети, які забувають у поїздах Укрзалізниці: куди за ними звертатися

Що пасажири забувають у поїздах Укрзалізниці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Забути чи загубити потрібний предмет у вагоні поїзда – звичайна справа. Особливо, коли ви подорожуєте з дітьми або ваш поїзд прибуває пізно вночі, рано вранці. Такі втрачені предмети знаходять провідники та передають їх у службу порятунку забутих речей.

Що забувають пасажири у вагонах і куди треба звертатися по свої речі, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Що забувають пасажири у поїздах Укрзалізниці

За даними залізничників, майже 63% речей, забутих під час подорожей, повертаються до своїх власників. З початку 2023 року пасажири 1370 разів зверталися до контактного центру Укрзалізниці з проханням повернути втрачені речі.

У топ-5 входять:

  • Гаманці
  • Дитячі іграшки
  • Телефони
  • Документи
  • Зарядні пристрої

А ось із незвичайних речей в Укрзалізниці назвали такі:

  • Номерні знаки для автомобіля
  • Церковна шапка
  • Дитячий горщик
  • Тепловізор
  • Рулон лінолеуму
  • Апарат для вирощування насіння
  • Шахова дошка

"Радимо перед виходом з вагона провести "переоблік" речей у кишенях та валізах. Звичайно, горщики теж краще порахувати", - рекомендують в Укрзалізниці.

Куди звертатися за забутими речами

Якщо ви втратили в поїзді дуже важливу для вас річ, то не хвилюйтеся та опишіть її у спеціальній формі – ось за цим посиланням.

Або звертайтесь до контакт-центру Укрзалізниці за номером: 0 800 503 111

Залишайте повідомлення через форму зворотного зв'язку у додатку, пишіть у повідомлення на всіх месенджерах.

До речі, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків.

А ще розповідали про те, що в Укрзалізниці знижку показали нові інклюзивні вагони.

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