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Самые необычные предметы, которые забывают в поездах Укрзализныци: куда за ними обращаться

Что пассажиры забывают в поездах Укрзализныци (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Забыть или потерять нужный предмет в вагоне поезда - обычное дело. Особенно, когда вы путешествуете с детьми или ваш поезд прибывает поздно ночью, рано утром. Такие потерянные предметы находят проводники и передают их в службу спасения забытых вещей.

Что забывают пассажиры в вагонах и куда нужно обращаться за своими вещами, рассказали в Telegram-канале Укрзализныци.

Что забывают пассажиры в поездах Укрзализныци

По данным железнодорожников, почти 63% вещей, которые были забыты во время путешествий, возвращаются к своим владельцам. С начала 2023 года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбой вернуть потерянные вещи.

В топ-5 входят:

  • Кошельки
  • Детские игрушки
  • Телефоны
  • Документы
  • Зарядные устройства

А вот из необычных вещей в Укрзализныце назвали такие:

  • Номерные знаки для автомобиля
  • Церковная шапка
  • Детский горшок
  • Тепловизор
  • Рулон линолеума
  • Аппарат для выращивания семян
  • Шахматная доска

"Советуем перед выходом из вагона провести "переучет" вещей в карманах и чемоданах. Конечно, горшки тоже лучше посчитать", - рекомендуют в Укрзализныце.

Куда обращаться за забытыми вещами

Если вы потеряли в поезде очень важную для вас вещь, то не волнуйтесь и опишите ее в специальной форме - вот по этой ссылке.

Или обращайтесь в контакт-центр Укрзализныци по номеру: 0 800 503 111

Оставляйте сообщение через форму обратной связи в приложении, пишите в сообщения на всех мессенджерах.

Кстати, ранее мы писали о том, что Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.

А еще рассказывали о том, что в Укрзализныце показали новые инклюзивные вагоны.

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