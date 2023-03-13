Самые необычные предметы, которые забывают в поездах Укрзализныци: куда за ними обращаться

Что забывают пассажиры в поездах Укрзализныци

По данным железнодорожников, почти 63% вещей, которые были забыты во время путешествий, возвращаются к своим владельцам. С начала 2023 года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбой вернуть потерянные вещи.

В топ-5 входят:

Кошельки

Детские игрушки

Телефоны

Документы

Зарядные устройства

А вот из необычных вещей в Укрзализныце назвали такие:

Номерные знаки для автомобиля

Церковная шапка

Детский горшок

Тепловизор

Рулон линолеума

Аппарат для выращивания семян

Шахматная доска

"Советуем перед выходом из вагона провести "переучет" вещей в карманах и чемоданах. Конечно, горшки тоже лучше посчитать", - рекомендуют в Укрзализныце.

Куда обращаться за забытыми вещами

Если вы потеряли в поезде очень важную для вас вещь, то не волнуйтесь и опишите ее в специальной форме - вот по этой ссылке.

Или обращайтесь в контакт-центр Укрзализныци по номеру: 0 800 503 111

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