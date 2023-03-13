Самые необычные предметы, которые забывают в поездах Укрзализныци: куда за ними обращаться

Забыть или потерять нужный предмет в вагоне поезда - обычное дело. Особенно, когда вы путешествуете с детьми или ваш поезд прибывает поздно ночью, рано утром. Такие потерянные предметы находят проводники и передают их в службу спасения забытых вещей.
Что забывают пассажиры в вагонах и куда нужно обращаться за своими вещами, рассказали в Telegram-канале Укрзализныци.
По данным железнодорожников, почти 63% вещей, которые были забыты во время путешествий, возвращаются к своим владельцам. С начала 2023 года пассажиры 1370 раз обращались в контактный центр Укрзализныци с просьбой вернуть потерянные вещи.
В топ-5 входят:
А вот из необычных вещей в Укрзализныце назвали такие:
"Советуем перед выходом из вагона провести "переучет" вещей в карманах и чемоданах. Конечно, горшки тоже лучше посчитать", - рекомендуют в Укрзализныце.
Если вы потеряли в поезде очень важную для вас вещь, то не волнуйтесь и опишите ее в специальной форме - вот по этой ссылке.
Или обращайтесь в контакт-центр Укрзализныци по номеру: 0 800 503 111
Оставляйте сообщение через форму обратной связи в приложении, пишите в сообщения на всех мессенджерах.
Кстати, ранее мы писали о том, что Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов.
А еще рассказывали о том, что в Укрзализныце показали новые инклюзивные вагоны.