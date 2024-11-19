У наймоднішому кольорі сезону: Зеленська продемонструвала стильний образ із брючним костюмом (фото)

Як відомо, вона бере участь у засіданні Фонду Enhancing Human Security, на якому представляє проекти допомоги дітям, підліткам та їхнім сім'ям, які постраждали від війни.

Як перша леді зазначила у публікації, до Словенії вона прибула на запрошення першого джентльмена країни, пана Алеша Мусара.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Наряд Олени Зеленської складався із штанів прямого крою зі стрілками спереду, подовженого піджака та лаконічних туфель-човників із вузьким носком. Свій образ Зеленська також доповнила шовковою хусткою коричневого відтінку з блакитним принтом, яка ледь-ледь виглядала з-під піджака.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Лацкан піджака Зеленська прикрасила двома брошками, які є також деталями фірмового стилю першої леді.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Цікаво, що президент Словенії Наташа Пірц-Мусар обрала брючний костюм такого ж відтінку.

Олена Зеленська та Наташа Пірц-Мусар (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Чому бургунді - тренд 2024

У трендах осені 2024 року - колір бургунді або, як його ще називають, благородний винний або бордовий. Чимало блогерів, а також знаменитості демонструють образи з цим кольором, вибираючи як монохромні луки, так і поєднуючи його з різними відтінками.

Найпопулярніші поєднання цього кольору з бежевим (молочним), сірим, хакі, синім, коричневим, світло-рожевим та блакитним.