Як уникнути зайвих покупок: поради від стилістки, які точно зекономлять гроші та нерви

Емоційний шопінг, маркетингові пастки та спонтанні рішення - все це призводить до того, що нові речі так і залишаються "мертвим вантажем" у гардеробі.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост в Instagram стилістки під ніком jullztyle розповідає, як уникнути зайвих витрат і купувати з розумом.

Аналізуючи гардероб клієнтів, стилістка звернула увагу на типові помилки, які призводять до того, що люди купують речі, які потім "не працюють" у гардеробі.

Ситуативний або емоційний шопінг

Це коли ми точково закриваємо якусь потребу новим одягом без глибокого аналізу доречності тієї чи іншої речі.

"Ми купуємо щось під впливом емоцій. Хочеться щось новеньке, свіже, яскраве або потрібно купити щось на день народження. У результаті ми отримуємо трохи ендорфінів, приходимо додому і розуміємо, що образ із новою блузою сформувати складно, а сукню після дня народження носити не зрозуміло як. Даємо ще один шанс, але з часом розуміємо, що купили зайве", - зазначила стилістка.

Купувати щось під щось

Це трапляється тоді, коли купуєш сорочку під конкретну спідницю або штани під конкретний піджак.

"Важливо, перед тим як проводити картою, придумати 5-6 комплектів із цією сорочкою. Тоді буде набагато легше вписувати її в конкретні образи й поєднувати з більшістю своїх речей", - підкреслила стилістка.

Покупки під впливом маркетингу

Часто спонтанні покупки - це вплив реклами та методів агресивного маркетингу.

"Ми маємо розуміти, що завдання брендів - продати вам якомога більше. Показати, що вам це потрібно і що життя без цієї сорочки буде не таким драйвовим і стильним", - зазначила вона.

Також вона поділилася, що часто чує від клієнтів думку, що вони не розуміють, чи потрібна їм та чи інша річ через те, що її не вистачає в шафі, або ж потрібно, "тому що вже у всіх є і всі хвалять".

Як уникнути цих помилок?

Дайте собі паузу перед покупкою

Навіть якщо річ дуже сподобалася - не кваптеся одразу йти на касу. Зробіть перерву хоча б на 24 години. Якщо думка про цю річ не виходить із голови - значить, вона вам справді потрібна. Якщо забули про неї, заощадили і місце в шафі, і гроші.

Оцінюйте свій стиль життя

Поставте собі запитання: "Ця річ відповідає моєму щоденному ритму життя?". Якщо ви працюєте з дому, вам навряд чи потрібна третя офісна сукня. Одяг має працювати на вас, а не лежати "на випадок чого-небудь".

Не піддавайтеся маркетингу

Бренди створюють відчуття "термінової необхідності", використовуючи фрази на кшталт "must have", "всі вже купили", "остання одиниця". Пам'ятайте: головна мета бренду - продати. Ваша мета - купувати розумно.

Уникайте емоційного шопінгу

Не йдіть по магазинах у поганому настрої або під час стресу. Емоційні покупки рідко бувають обдуманими. Замість шопінгу - спробуйте каву з подругою, прогулянку або щось, що підніме настрій без чека з магазину.



Чому не варто здійснювати емоційні покупки (ілюстративне фото: freepik.com)