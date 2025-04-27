Самый модный плащ на прохладную весну: как его носят Инна Мирошниченко и жена Виктора Павлика

Тренч - это классика, которая никогда не выходит из моды. В прохладную весеннюю погоду такой плащ обеспечивает комфорт, защиту от ветра и дождя, не обременяя образ. Его можно носить с джинсами, платьями, костюмами, кедами или каблуками - и всегда выглядеть стильно. Именно поэтому звезды, стилисты и модницы каждый год выбирают тренч как базовую вещь в межсезонье.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать подробнее, с чем носят тренч украинские знаменитости Инна Мирошниченко и Екатерина Репяхова.

Инна Мирошниченко

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна выбрала длинный тренч светло-бежевого оттенка.



Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Как известно, это разновидность двубортного плаща, для которого характерно наличие погонов, отложного воротника, пояса и разреза сзади. Отметим, что в трендах 2025 также укороченные модели.



Жена Тимура Мирошниченко показала самый модный плащ на весну (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Инна выбрала стильный тренч от украинского бренда Iva.clothe, который она сочетает с элегантным костюмом, который состоит из топа на бретельках и широких штанов.



Инна Мирошниченко показала тренды весны (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ее образ дополняет яркий акцент в виде колье и благородного оттенка винного - идеальное решение для официальных мероприятий и презентаций. Завершить свой лук супруга Тимура Мирошниченко решила туфлями- лодочками.



Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Екатерина Репяхова

Супруга Виктора Павлика, блогер и концертный директор Екатерина Репяхова сделала ставку на минимализм и комфорт. Она показала сразу два варианта плаща на прохладную весну.



Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Она примеряла бело-молочный тренч от бренда Diadia_official, который прекрасно сочетается как с луками в стиле кежуал, так и со сдержанными элегантными образами.



Жена Виктора Павлика показала тренч (фото: instagram.com/repyahovakate)

Второй вариант - с серым тренчем. Его она надела с голубыми джинсами, зеленой футболкой поло, белыми кроссовками и стильной кепкой-бейсболкой.



Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как выбрать идеальный тренч

Обращайте внимание на посадку

Идеальный тренч должен иметь четкий силуэт: не слишком узкий, но не мешковатый. Плащ должен красиво сидеть на плечах и легко застегиваться. Если любите объемные свитера, берите на размер больше.

Длина имеет значение

Тренды 2025 года - это средняя и длина макси. Миди выглядит элегантно и практично, а длинный тренч придает драматичность и извлекает силуэт.

Цвет - классика или акцент

Бежевый - вечная классика, подходящая ко всему. Но весной можно играть с цветами: трендовый оливковый, молочный, графитовый, а также пастельные оттенки голубого или розового.

Материал - в зависимости от погоды

Для прохладной весны идеально подходят тренчи из плотного хлопка или с водоотталкивающей пропиткой. Некоторые модели имеют съемную подложку - это универсальный вариант для нестабильной погоды.

Детали

Пояс, большие пуговицы, подплечники, клапаны - все эти элементы придают характер. Если хотите универсальную модель, выбирайте минималистичный крой. Для модного акцента - ищите нестандартный крой или интересную текстуру.



Укороченный тренч тоже в трендах весны 2025 (коллаж: РБК-Украина)