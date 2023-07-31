Наймодніший фасон шортів на літо 2023, який пасує жінкам і чоловікам (фото)

Які шорти найкрутіші влітку 2023

За словами стиліста, один з найпотужніших трендів цього літа, яким рясніють сторінки іноземних інфлюєнсерів - це шорти-бермуди, які закінчуються нижче коліна.

Такі шорти - один із найбільш комфортних літніх трендів, які неодмінно треба спробувати.

З чим носити бермуди

Що ж стосується поєднань, то тут головне - пам'ятати про пропорції образу. Адже будь-яка річ, що завершується в районі коліна або трохи нижче (не тільки шорти, а й спідниці чи верхній одяг), може спотворити пропорції та дещо вкоротити силует.

Безпрограшними доповненнями до довгих бермудів будуть:

Приталені топи. Це боді, бра, корсет, майка, кроп-топ. Тобто не об'ємна річ, аби пограти на цьому контрасті та показати правдиву фігуру.

Оверсайз у верхній частині, але із точками фокусу. Наприклад, оверсайзна сорочка з підгорнутими рукавами та розстібнутими ґудзиками на комірі, аби полегшити силует. Чи оверсайзна куртка, вдягнута на приталений топ.

Масивне взуття, або підбори. Це допоможе не тільки додати сантиметрів зросту, а й збалансувати надмірний об‘єм верхньої частини ніг із нижньою. Підійдуть масивні кросівки, хайтопи, черевики, високі казаки, лофери босоніжки або мюлі.

Посадка. Якщо ви хочете максимально нівелювати ефект від шортів, посадіть їх вище на талії та спробуйте заправляти верх (або обирати вкорочений).

Як носити бермуди (всі фото: instagram.com/matveyykl)