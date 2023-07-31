Самый модный фасон шортов на лето 2023, который подходит женщинам и мужчинам (фото)

Какие шорты самые крутые летом 2023

По словам стилиста, один из самых мощных трендов этим летом, которым изобилуют страницы иностранных инфлюансеров - это шорты-бермуды, заканчивающиеся ниже колена.

Такие шорты - один из самых комфортных летних трендов, которые непременно нужно попробовать.

С чем носить бермуды

Что же касается сочетаний, то здесь главное - помнить о пропорциях образа. Ведь любая вещь, завершающаяся в районе колена или чуть ниже (не только шорты, но и юбки или верхняя одежда), может исказить пропорции и укоротить силуэт.

Беспроигрышными дополнениями к длинным бермудам будут:

Приталенные топы. Это боди, бра, корсет, майка, кроп-топ. То есть не объемная вещь, чтобы поиграть на этом контрасте и показать правдивую фигуру.

Оверсайз находится в верхней части, но с точками фокуса. Например, оверсайная рубашка с подвернутыми рукавами и расстегнутыми пуговицами на воротнике, чтобы облегчить силуэт. Или оверсайзная куртка, надетая на приталенный топ.

Массивная обувь, или каблуки. Это поможет не только прибавить сантиметров роста, но и сбалансировать избыточный объем верхней части ног с нижней. Подойдут массивные кроссовки, хайтопы, ботинки, высокие казаки, лоферы босоножки или мюли.

Посадка. Если вы хотите максимально нивелировать эффект от шортов, посадите их выше на талии и попробуйте заправлять верх (или выбирать укороченный).

Как носить бермуды (все фото: instagram.com/matveyykl)