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Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

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Четвер 26 січня 2023 18:32
Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди Наймодніші сумки у 2023 році (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У 2023 році модними знову стануть об'ємні сумки, шопери та стильні сумочки з хутром. А ось маленькі сумочки, що полюбилися нам, знову стануть неактуальними.

Які сумки будуть у тренді у 2023 році, розповіли стилісти Watchingukraine на сторінці в Instagram.

Що буде у тренді у 2023 році

"Модні тренди найчастіше балансують між крайнощами. Якщо останні кілька сезонів ми спостерігали тенденцію на мікросумки, то тепер настав час містких та практичних сумок", - зазначають стилісти.

Вони додали, що маленькі сумочки можуть залишитися у вашому гардеробі, але якщо ви хочете придбати аксесуар, в який помістяться не тільки помада і телефон, варто звернути увагу на об'ємні шопери, великі тоути та габаритні сумки через плече.

Які моделі сумок будуть у тренді

Прямокутна сумка з короткою ручкою. Матеріал - шкіра, кольори - всі відтінки коричневого та чорні. Чим більший об'єм – тим краще.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

Пухнаста сумка-тоут. Оригінальні сумки з обробкою зі штучного хутра. Об'єм таких сумок теж великий, а кольорова гама – різнобарвна.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

Тканинні шопери. Улюблені об'ємні шопери цього року стануть трендом. Вибирайте моделі з тканини зі структурним низом та шкіряними ручками.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

Сумка з рюшами. Оригінальний аксесуар яскравих відтінків та з обробкою у вигляді рюшів. Фасон сумки – через плече.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

Сумка поштаря. Або не лише листоноші. Цей тренд вже неодноразово повертався й у 2023 році сумка поштаря зі шкіри знову стане модною.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

Плетений тоут. Ще одна об'ємна та практична сумка, яка стане хітом у 2023 році.

Наймодніші сумки у 2023 році: стилісти назвали головні тренди

До речі, раніше ми розповідали про те, як скласти гардероб з обмеженим бюджетом.

А також ми писали про те, які прикраси будуть у тренді у 2023 році.

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