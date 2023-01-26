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Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

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Четверг 26 января 2023 18:32
Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды Самые модные сумки в 2023 году (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В 2023 году модными снова станут объемные сумки, шоперы и стильные сумочки с мехом. А вот полюбившиеся нам маленькие сумочки снова станут неактуальными.

Какие сумки будут в тренде в 2023 году, рассказали стилисты Watchingukraine на странице в Instagram.

Что будет в тренде в 2023 году

"Модные тренды чаще всего балансируют между крайностями. Если последние несколько сезонов мы наблюдали тенденцию на микросумки, то теперь пришло время вместительных и практичных сумок", - отмечают стилисты.

Они добавили, что маленькие сумочки могут остаться в вашем гардеробе, но, если вы хотите приобрести аксессуар, в который поместятся не только помада и телефон, стоит обратить внимание на объемные шоперы, большие тоуты и габаритные сумки через плечо.

Какие модели сумок будут в тренде

Прямоугольная сумка с короткой ручкой. Материал - кожа, цвета - все оттенки коричневого и черные. Чем больше объем - тем лучше.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Пушистая сумка-тоут. Оригинальные сумки с отделкой из искусственного меха. Объем таких сумок тоже большой, а цветовая гамма - разноцветная.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Тканевые шоперы. Любимые объемные шоперы в этом году станут трендом. Выбирайте модели из ткани со структурным низом и кожаными ручками.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Сумка с рюшами. Оригинальный аксессуар ярких оттенков и с отделкой в виде рюшей. Фасон сумки - через плечо.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Сумка почтальона. Или не только почтальона. Этот тренд уже неоднократно возвращался и в 2023 году сумка почтальона из кожи снова станет модной.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Плетеный тоут. Еще одна объемная и практичная сумка, которая станет хитом в 2023 году.

Самые модные сумки в 2023 году: стилисты назвали главные тренды

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как составить гардероб с ограниченным бюджетом.

А также мы писали о том, какие украшения будут в тренде в 2023 году.

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