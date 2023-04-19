Наймодніші спідниці 2023: стиліст показала, що буде в тренді

Модні спідниці у 2023 році приємно дивують своєю різноманітністю. У цьому сезоні кожна дівчина зможе підібрати для себе спідницю, адже варіантів багато. У списку є спідниці зі шкіри та джинсу, саме такі матеріали зроблять вас стильним.
Про це повідомила стиліст Альона Крутова в Instagram.
За її словами, у цьому сезоні будуть популярні спідниці максі, міді та міні. Кожна буде по-особливому стильна.
"Якщо ваш зріст менше середнього, довжину максі варто носити з підборами. А якщо ваш зріст від 170 і вище, вам пощастило, вам можна і без підборів", - йдеться у повідомленні.
Ballon skirt
Анімалістичний принт
Мінімалістичний максі
Якщо ви обираєте атласну спідницю, то не забувайте про правильно підібрану білизну, адже така тканина просвічує усі шви.
Шкіряні спідниці різної довжини
Сьогодні стильні шкіряні спідниці активно присутні в повсякденних образах, створюючи чудові поєднання на роботу в офіс, на святковий вихід або просто на прогулянку з друзями.
Джинсова спідниця з асиметріями
Цієї весни джинсові спідниці будуть неймовірно модними. Довжину і фасон можна вибирати самостійно.
Спідниці з накладними кишенями
Спідниці міні
Можна обрати не тільки високу посадку. До того ж необов'язково надягати міні тільки на вечірки. Правильно підібрані аксесуари зроблять ваш наряд вдалим для будь-якої події.
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