Наймодніші спідниці 2023: стиліст показала, що буде в тренді

За її словами, у цьому сезоні будуть популярні спідниці максі, міді та міні. Кожна буде по-особливому стильна.

"Якщо ваш зріст менше середнього, довжину максі варто носити з підборами. А якщо ваш зріст від 170 і вище, вам пощастило, вам можна і без підборів", - йдеться у повідомленні.

Які спідниці будуть у тренді

Ballon skirt

Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Анімалістичний принт

Анімалістичний принт на спідницях буде модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Мінімалістичний максі

Якщо ви обираєте атласну спідницю, то не забувайте про правильно підібрану білизну, адже така тканина просвічує усі шви.

Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Шкіряні спідниці різної довжини

Сьогодні стильні шкіряні спідниці активно присутні в повсякденних образах, створюючи чудові поєднання на роботу в офіс, на святковий вихід або просто на прогулянку з друзями.

Шкіряні спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Джинсова спідниця з асиметріями

Цієї весни джинсові спідниці будуть неймовірно модними. Довжину і фасон можна вибирати самостійно.

Які спідниці будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Спідниці з накладними кишенями

Спідниці з накладними кишенями будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)

Спідниці міні

Можна обрати не тільки високу посадку. До того ж необов'язково надягати міні тільки на вечірки. Правильно підібрані аксесуари зроблять ваш наряд вдалим для будь-якої події.

Спідниці німі будуть модними у 2023 році (instagram.com/alyona_krutova)