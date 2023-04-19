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Самые модные юбки 2023: стилист показала, что будет в тренде

Какие юбки будут в тренде в 2023 году (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Модные юбки в 2023 году приятно удивляют своим разнообразием. В этом сезоне каждая девушка сможет подобрать для себя юбку, ведь много вариантов. В списке есть юбки из кожи и джинса, именно такие материалы сделают вас стильным.

Об этом сообщила стилист Алена Крутова в Instagram.

По ее словам, в этом сезоне будут популярны юбки макси, миди и мини. Каждая будет по-особому стильна.

"Если ваш рост меньше среднего, длину макси следует носить с каблуками. А если ваш рост от 170 и выше, вам повезло, вам можно и без каблуков", - говорится в сообщении.

Какие юбки будут в тренде

Ballon skirt

Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Анималистический принт

Анималистический принт на юбках будет моден в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Минималистичный макси

Если вы выбираете атласную юбку, то не забывайте о правильно подобранном белье, ведь такая ткань просвечивает все швы.

Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Кожаные юбки разной длины

Сегодня стильные кожаные юбки активно присутствуют в повседневных образах, создавая отличные сочетания на работу в офис, на праздничный выход или просто на прогулку с друзьями.

Кожаные юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Джинсовая юбка с асимметриями

Этой весной джинсовые юбки будут невероятно модными. Длину и фасон можно выбирать самостоятельно.

Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Юбки с накладными карманами

Юбки с накладными карманами будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

Юбки мини

Можно выбрать не только лишь высокую посадку. К тому же необязательно надевать мини только на вечеринки. Правильно подобранные аксессуары сделают ваш наряд удачным для любого события.

Юбки немые будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)

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