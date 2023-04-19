Самые модные юбки 2023: стилист показала, что будет в тренде
Модные юбки в 2023 году приятно удивляют своим разнообразием. В этом сезоне каждая девушка сможет подобрать для себя юбку, ведь много вариантов. В списке есть юбки из кожи и джинса, именно такие материалы сделают вас стильным.
Об этом сообщила стилист Алена Крутова в Instagram.
По ее словам, в этом сезоне будут популярны юбки макси, миди и мини. Каждая будет по-особому стильна.
"Если ваш рост меньше среднего, длину макси следует носить с каблуками. А если ваш рост от 170 и выше, вам повезло, вам можно и без каблуков", - говорится в сообщении.
Какие юбки будут в тренде
Ballon skirt
Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Анималистический принт
Анималистический принт на юбках будет моден в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Минималистичный макси
Если вы выбираете атласную юбку, то не забывайте о правильно подобранном белье, ведь такая ткань просвечивает все швы.
Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Кожаные юбки разной длины
Сегодня стильные кожаные юбки активно присутствуют в повседневных образах, создавая отличные сочетания на работу в офис, на праздничный выход или просто на прогулку с друзьями.
Кожаные юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Джинсовая юбка с асимметриями
Этой весной джинсовые юбки будут невероятно модными. Длину и фасон можно выбирать самостоятельно.
Какие юбки будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Юбки с накладными карманами
Юбки с накладными карманами будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
Юбки мини
Можно выбрать не только лишь высокую посадку. К тому же необязательно надевать мини только на вечеринки. Правильно подобранные аксессуары сделают ваш наряд удачным для любого события.
Юбки немые будут модными в 2023 году (instagram.com/alyona_krutova)
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