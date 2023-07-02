Наймодніші шорти влітку 2023, які підкреслять будь-яку фігуру: фотоприклади

Шорти з поясом

Варто обирати в А-силуеті з високою посадкою та структурованим поясом. Акцентують талію та гарно обрамлюють стегна будь-якого об'єму.

Бермуди

Лляні бермуди можна зарахувати до категорії трендової бази. Довжина - до середини стегна або дещо вище коліна.

Також зверніть увагу на бермуди з деніму. Прямі моделі на високій талії найкраще підійдуть для корекції животика, а для об'ємних стегон зверніть увагу на вироби А-силуету.

Карго

Шорти-карго нині на піку трендового Олімпу. Можуть дещо додавати об'єму стегнам, але під розслаблений streetwear пасуватимуть якнайкраще.

Боксери

Шорти-боксери вже не перший сезон на слуху. Це зухвалий та цікавий вибір, який привнесе трохи маскулінних ноток до ніжних літніх стилізацій.

Сатинові

Сатинові шорти ідеально пасують до вечірніх стилізацій з сорочками та блузками. Якщо ви бажаєте показати світові свої красиві, довгі ноги, цей варіант однозначно для вас.

Кроше

Шорти кроше особливо популярні в екстремальній міні-довжині. Цікавий варіант для відпочинку.

Велосипедки

Велосипедки також належать до актуальної бази, і за словами стиліста, їх можна носити усім І розміру XS, і XXL, і чоловікам також. Правильна посадка, довжина, матеріал та стилістичні прийоми здатні творити дива.

Всі фото: instagram.com/matveyykl