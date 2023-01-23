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Наймодніші шапки 2023, які "порвали" всі тренди. Ви ще не купили одну из них?

Які шапки стали наймоднішими взимку 2023 року (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Взимку 2023 у світі моди стався бум на крутезні шапки, які перетворять вас на богинь та богів стрітстайлу. Повернення класичних біні, теплі панами і для сміливців - балаклави... Це геть неповний список головного вбрання, яке має бути у вашій шафі.

Про найкрутіші шапки сезону розповіли в Telegram-каналі Краса. Здоров'я. Стосунки.

Шапки біні

Біні - це будь-яка тепла шапка з відворотом. Вони актуальні завжди, адже зручні і теплі. Цьогоріч варто звернути увагу на кольори: яскраві, ядучі відтінки відійшли в минуле. Віддайте перевагу нюдовим і спокійним тонам.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio

Стьобані, дуті та хутряні панами

Панами - ледь не головний тренд сезону. З літнього аксесуару вони перетворилися на зимовий, утеплившись штучним хутром, або кількошаровістю.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/pinkpalmswim

Бейсболки

Оберіть вельветові, зі штучного хутра, плюшеві, тощо. Бейсболки - вічна класика, яка, як і панама утеплилася і стала зимовим аксесуаром.

Фото: instagram.com/lili_anabrend, instagram.com/pinkpalmswim

Капори та балаклави

Обов'язково поекспериментуйте з балаклавою. Це - для справжніх сміливців, особливо варіанти, де обличчя майже закрите.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio, cropp.com

Шапки-вушанки

Хутряні або теплі вовняні варіанти не тільки зігріють, але й виділять з натовпу.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/tobewebstore

Жіночі фуражки

Теплі варіанти фуражок вже давно стали класикою, і знов актуальні взимку 2023.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/foxlady_ua

Капелюх Fedora

Це незвичний для зими аксесуар, який більше модний ніж теплий. Якщо боїтеся змерзнути, оберіть капелюх з більш щільного матеріалу. Fedora - це тип капелюха з широкими крисами й найчастіше заломом на голові.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/makin.com.ua

Раніше ми писали, як носити худі і не виглядати смішно.

Крім того читайте, як стильно носити шкарпетки.

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