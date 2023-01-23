Самые модные шапки 2023 года, которые "порвали" все тренды. Вы еще не купили такую?

Шапки бини

Бини – это любая теплая шапка с отворотом. Они актуальны всегда, ведь удобные и теплые. В этом году стоит обратить внимание на цвета: яркие, едкие оттенки ушли в прошлое. Отдайте предпочтение нюдовым и спокойным тонам.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio

Стеганые, дутые и меховые панамы

Панамы – чуть ли не главный тренд сезона. Из летнего аксессуара они превратились в зимний, утеплившись искусственным мехом или плотной тканью.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/pinkpalmswim

Бейсболки

Выберите вельветовые, из искусственного меха, плюшевые и т. д. Бейсболки – вечная классика, которая, как и панама утеплилась и стала зимним аксессуаром.

Фото: instagram.com/lili_anabrend, instagram.com/pinkpalmswim

Капоры и балаклавы

Обязательно поэкспериментируйте с балаклавой. Это – для настоящих смельчаков, особенно варианты, где лицо почти закрыто.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/d.nim_studio, cropp.com

Шапки-ушанки

Меховые или теплые шерстяные варианты не только согреют, но и выделят из толпы.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/tobewebstore

Женские фуражки

Теплые варианты фуражек уже давно стали классикой, и вновь актуальны зимой 2023 года.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/foxlady_ru

Шляпа Fedora

Это необычный для зимы аксессуар, который более модный, чем теплый. Если боитесь замерзнуть, выберите шляпу из более плотного материала. Fedora – это тип шляпы с широкими полами и чаще всего заломом на голове.

Фото: t.me/happy_wmn, instagram.com/makin.com.ua