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Наймодніші літні костюми, які зроблять ваш образ неймовірним: фотоприклади

Наймодніші літні костюми (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Цього літа стало модно носить різні літні костюми в поєднанні з жилеткою. Такий предмет одягу зробить ваш образ незвичайним, цікавим та неймовірним.

Про наймодніші літні костюми з жилеткою розповіла стиліст Анастасія під ніком watchingukraine у своєму Instagram.

Брюки, футболка та жилетка

Простий та водночас дуже зручний лук: брюки, біла базова футболка та костюмна жилетка. Кольори можна обрати базові або вже ті, які вам по душі.

Джинси та жилетка

Брюки або джинси relaxed-fit з заниженою талією та приталена жилетка чудово підходить для тих, хто не боїться відкрити свій животик. Такі предмети одягу зроблять ваш образ незвичайним та класним.

Трикотаж та льон

Міксуємо текстури, наприклад, якщо у вас є два комплекти з різних тканин, або просто ще одна запасна жилетка. Вдягаємо шорти з льону та костюмну або трикотажну жилетку, взуття додаємо на низькому ходу.

Спідниця та взуття на грубій підошві

Дуже класним є поєднання спідниці прямого крою міді або максі, коротенької жилетки та взуття на грубій підошві. Також під жилетку ще можна вдягати топ або бра та не застібати її.

Джинси та футболка

Базові кольори - просто і зі смаком. Поєднайте джинси, ремінь, футболку, та костюмну жилетку. З взуття можна надягти босоніжки або шльопанці на kitten heel - короткий каблук на шпильці з невеликим вигином. Також для високих жінок просто можна таке взуття на низькій підошві.

Топ

І остання формула, як урізноманітнити брючний костюм з жилеткою: просто додати бра або топ. Можна в тон з жилеткою або навпаки додати кольору. Це також смілива інтерпретація, бо тут ми оголяємо животик.

Всі фото: https: instagram.com/watchingukraine

Раніше ми писали, яке взуття модно носити зараз.

Також читайте, наймодніші шорти влітку, які підкреслять будь-яку фігуру.

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