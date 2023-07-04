Наймодніші літні костюми, які зроблять ваш образ неймовірним: фотоприклади

Цього літа стало модно носить різні літні костюми в поєднанні з жилеткою. Такий предмет одягу зробить ваш образ незвичайним, цікавим та неймовірним.
Про наймодніші літні костюми з жилеткою розповіла стиліст Анастасія під ніком watchingukraine у своєму Instagram.
Простий та водночас дуже зручний лук: брюки, біла базова футболка та костюмна жилетка. Кольори можна обрати базові або вже ті, які вам по душі.
Брюки або джинси relaxed-fit з заниженою талією та приталена жилетка чудово підходить для тих, хто не боїться відкрити свій животик. Такі предмети одягу зроблять ваш образ незвичайним та класним.
Міксуємо текстури, наприклад, якщо у вас є два комплекти з різних тканин, або просто ще одна запасна жилетка. Вдягаємо шорти з льону та костюмну або трикотажну жилетку, взуття додаємо на низькому ходу.
Дуже класним є поєднання спідниці прямого крою міді або максі, коротенької жилетки та взуття на грубій підошві. Також під жилетку ще можна вдягати топ або бра та не застібати її.
Базові кольори - просто і зі смаком. Поєднайте джинси, ремінь, футболку, та костюмну жилетку. З взуття можна надягти босоніжки або шльопанці на kitten heel - короткий каблук на шпильці з невеликим вигином. Також для високих жінок просто можна таке взуття на низькій підошві.
І остання формула, як урізноманітнити брючний костюм з жилеткою: просто додати бра або топ. Можна в тон з жилеткою або навпаки додати кольору. Це також смілива інтерпретація, бо тут ми оголяємо животик.
Раніше ми писали, яке взуття модно носити зараз.
Також читайте, наймодніші шорти влітку, які підкреслять будь-яку фігуру.