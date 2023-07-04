Самые модные летние костюмы, которые сделают ваш образ невероятным: фотопримеры

Брюки, футболка и жилетка

Простой и очень удобный лук: брюки, белая базовая футболка и костюмная жилетка. Цвета можно выбрать базовые или те, которые вам по душе.

Джинсы и жилет

Брюки или джинсы relaxed-fit с заниженной талией и приталенная жилетка отлично подходит для тех, кто не боится открыть свой животик. Такие предметы одежды сделают ваш образ необычным и классным.

Трикотаж и лен

Миксуем текстуры, например, если у вас есть два комплекта из разных тканей, или просто еще одна запасная жилетка. Надеваем шорты из льна и костюмную или трикотажную жилетку, обувь добавляем на низком ходу.

Юбка и обувь на грубой подошве

Очень классно сочетание юбки прямого кроя меди или макси, коротенькой жилетки и обуви на грубой подошве. Также под жилетку можно одевать топ или бра и не застегивать ее.

Джинсы и футболка

Базовые цвета - просто и со вкусом. Совместите джинсы, ремень, футболку и костюмную жилетку. С обуви можно надеть босоножки или шлепанцы на kitten heel - короткий каблук на шпильке с небольшим изгибом. Также для высоких женщин просто можно такую обувь на низкой подошве.

Топ

И последняя формула, как разнообразить брючный костюм с жилеткой: просто добавить бра или топ. Можно в тон с жилеткой или наоборот добавить цвет. Это тоже смелая интерпретация, потому что здесь мы оголяем животик.

Все фото: https: instagram.com/watchingukraine