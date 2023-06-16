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Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

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П'ятниця 16 червня 2023 19:01
Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу Які купальники модні влітку 2023 (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Наталя Москаленко

Мода на купальники так само мінлива, як на одяг, взуття, аксесуари. Якщо ви ще не купили пляжне вбрання, саме час дізнатися про головні тренди 2023 року.

Своїми ідеями в Instagram поділилася стилістка Ната Москаленко.

Класика

Класичні бікіні ще ніколи і нікого не підводили. Оберіть моноколір, топ і трусики на тонких бретельках і точно не помилитеся.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Квіти

Крупні квіткові мотиви цього року присутні скрізь: на сукнях, чокерах, взутті. І от добрались вони й до купальників.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Шнурівки

Купальники з шнурівками не залишають тренди. Такі моделі виглядають незвично, ефектно, й точно привертають увагу.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Металеві елементи

Металеві вставки дуже актуальні цього року і з приходом літа цей тренд перейшов і до пляжного одягу.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Сяяння

Знову-таки метал! Але цього разу у тканині. Сяючі сріблясті, золотисті чи бронзові купальники точно зроблять вас королевою пляжу.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Топ бандо

Так само як і в сукнях такий топ з бретелями чи без них дуже актуальний і в купальниках.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Мінімалізм

Дуже на часі цього літа мінімалістичні купальники в стилі 90-х. Оберіть цільну модель монокольору, бажано світлого.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

V-купальники

Купальники з V-подібними зав'язками точно виділить вас серед інших відвідувачів пляжу.

Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раніше ми писали про дуже модний колір на літо 2023, який пасує абсолютно всім.

Також читайте про наймодніше взуття цього літа.

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