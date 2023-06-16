Наймодніші купальники літа 2023, які зроблять вас королевою пляжу

Мода на купальники так само мінлива, як на одяг, взуття, аксесуари. Якщо ви ще не купили пляжне вбрання, саме час дізнатися про головні тренди 2023 року.

Класика

Класичні бікіні ще ніколи і нікого не підводили. Оберіть моноколір, топ і трусики на тонких бретельках і точно не помилитеся.

Квіти

Крупні квіткові мотиви цього року присутні скрізь: на сукнях, чокерах, взутті. І от добрались вони й до купальників.

Шнурівки

Купальники з шнурівками не залишають тренди. Такі моделі виглядають незвично, ефектно, й точно привертають увагу.

Металеві елементи

Металеві вставки дуже актуальні цього року і з приходом літа цей тренд перейшов і до пляжного одягу.

Сяяння

Знову-таки метал! Але цього разу у тканині. Сяючі сріблясті, золотисті чи бронзові купальники точно зроблять вас королевою пляжу.

Топ бандо

Так само як і в сукнях такий топ з бретелями чи без них дуже актуальний і в купальниках.

Мінімалізм

Дуже на часі цього літа мінімалістичні купальники в стилі 90-х. Оберіть цільну модель монокольору, бажано світлого.

V-купальники

Купальники з V-подібними зав'язками точно виділить вас серед інших відвідувачів пляжу.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko