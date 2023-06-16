Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа
Мода на купальники так же изменчива, как на одежду, обувь, аксессуары. Если вы еще не купили пляжный наряд, самое время узнать главные тренды 2023 года.
Своими идеями в Instagram поделилась стилист Ната Москаленко.
Классика
Классические бикини никогда и никого не подводили. Выберите моноцвет, топ и трусики на тонких бретельках и точно не прогадаете.
Цветы
Крупные цветочные мотивы в этом году присутствуют везде: на платьях, чокерах, обуви. И вот добрались они и до купальников.
Шнуровки
Купальники со шнуровками не оставляют трендов. Такие модели выглядят необычно, эффектно и точно привлекают внимание.
Металлические элементы
Металлические вставки очень актуальны в этом году и с наступлением лета этот тренд перешел и к пляжной одежде.
Сияние
Опять-таки металл! Но в этот раз в ткани. Светящиеся серебристые, золотистые или бронзовые купальники точно сделают вас королевой пляжа.
Топ бандо
Так же как и в платьях такой топ с бретелями или без них очень актуален и в купальниках.
Минимализм
Очень ко времени этим летом минималистические купальники в стиле 90-х. Выберите цельную модель моноцвета, желательно светлого.
V-купальники
Купальники с V-образными завязками точно выделят вас среди других посетителей пляжа.
Все фото: instagram.com/nata_moskalenko
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