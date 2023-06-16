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Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

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Пятница 16 июня 2023 19:01
Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа Какие купальники модные летом 2023 года (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Наталья Москаленко

Мода на купальники так же изменчива, как на одежду, обувь, аксессуары. Если вы еще не купили пляжный наряд, самое время узнать главные тренды 2023 года.

Своими идеями в Instagram поделилась стилист Ната Москаленко.

Классика

Классические бикини никогда и никого не подводили. Выберите моноцвет, топ и трусики на тонких бретельках и точно не прогадаете.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Цветы

Крупные цветочные мотивы в этом году присутствуют везде: на платьях, чокерах, обуви. И вот добрались они и до купальников.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Шнуровки

Купальники со шнуровками не оставляют трендов. Такие модели выглядят необычно, эффектно и точно привлекают внимание.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Металлические элементы

Металлические вставки очень актуальны в этом году и с наступлением лета этот тренд перешел и к пляжной одежде.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Сияние

Опять-таки металл! Но в этот раз в ткани. Светящиеся серебристые, золотистые или бронзовые купальники точно сделают вас королевой пляжа.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Топ бандо

Так же как и в платьях такой топ с бретелями или без них очень актуален и в купальниках.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Минимализм

Очень ко времени этим летом минималистические купальники в стиле 90-х. Выберите цельную модель моноцвета, желательно светлого.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

V-купальники

Купальники с V-образными завязками точно выделят вас среди других посетителей пляжа.

Самые модные купальники лета 2023, которые сделают вас королевой пляжа

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko

Раньше мы писали об очень модном цвете на лето 2023, который подходит абсолютно всем.

Также читайте о самой модной обуви этим летом.

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