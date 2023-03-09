UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наймодніше взуття весни 2023: топ-5 модних пар, без яких нікуди

Яке взуття купити навесні 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Весна 2023 побалує нас цікавинками у світі трендового взуття. В моді нині платформи, широкі підбори, металічний блиск та багато чого іншого незвичного для сучасних модниць.

Про це в Instagram розповіла стилістка Наталя Москаленко.

Ковбойські чоботи

В такому взутті ви будете виглядати "мегатрендово", і точно не загубитеся в натовпі. А ще ковбойки дуже зручні і не дадуть вам замерзнути, поки на вулиці ще не дуже тепло.

Обирайте спокійні класичні кольори - чорний, коричневий - в замші чи шкірі.

Класичні кросівки

Куди ж без кросівок, які стали неодмінною частиною гардеробу кожної модниці та модника. Оберіть класичні моделі в білому кольорі, але зважайте на погоду - зараз легко забруднитися.

Ботильйони та босоніжки на платформі

Платформа і широкий каблук завоювали модні подіуми завдяки Донателі Версаче, що надихнулася туфлями ляльок Братц, які з'явилися ще у 2001 році. Іграшки відрізняються великою головою, пухкими губами та худими ногами.

Сокс-бутс

Ботильони-панчохи та ще й у відтінках металік - зроблять вас справжньою зіркою. Оберіть незвичні підбори-чарку, щоб точно виділитися з натовпу.

Балетки та Мері-Джейн

Це взуття для романтичних дівчат, яке надихає нас ніби з іншої епохи. А ще вони дуже зручні!

Хто забув, нагадуємо, що Мері Джейн - модель туфель на плоскій підошві з ремінцем на підйомі і закругленим носком. Зазвичай у цієї моделі каблук досягає максимум 7 см, але в даний час можна зустріти взуття і на підйомі в 10 см. Головне - підбори мають бути стійкими.

Всі фото: instagram.com/nata_moskalenko_

Раніше ми писали, яке пальто купити на весну 2023, щоб виглядати, немов богиня.

Крім того стилісти розповіли про 5 речей, які мають бути у вашому гардеробі цієї весни.

Також дізнайтеся про найкращі романтичні речі весни 2023.

Читайте РБК-Україна в Google News
стильмодаобувь