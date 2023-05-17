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Наймодніше взуття 2023: як носити тренд, що знову повернувся

Яке взуття буде в моді 2023 (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Повернення одного з найпопулярніших видів взуття в сезоні весна-літо 2023 вкотре доводить циклічність моди. Мова йде про зручні, практичні, легкі і такі жіночні балетки.

Як їх носити і з чим поєднувати, розповіла в Instagram стилістка Яна Платонова.

Які балетки - справжні хіти сезону

"Балетки - наймодніше взуття сезону. Тендітні й трохи інфантильні балетки рішуче перестрибнули зі списків антитрендів на перші місця серед наймодніших речей останніх сезонів", - зазначила стилістка.

За її словами, балетки, низькі кеди, занижена посадка, довжина максі - ознаменували собою зміну модного циклу. Тож, якщо ви слідкуєте за модою, саме зараз варто тренувати око і починати експерименти.

Обирайте двоколірні варіанти балеток, стилізовані під туфлі "Мері-Джейн" з ремінцями, з гострими і квадратними носами, грайливими бантиками чи пряжками.

Дивіться на фото нижче виграшні образи з балетками

Всі фото: instagram.com/styleguide.ua

Раніше ми писали про головні кольори весни-літа 2023.

Також читайте, як носити наймодніші штани 2023 року.

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