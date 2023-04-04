Найлінивіші голубці, які ви коли небудь готували (відео)

Ліниві голубці - дуже простий перевірений спосіб приготування ситної страви до обіду чи вечері. Серед багатьох рецептів є такі, які можуть вразити своєю простотою.
Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.
Наріжте кубиком цибулю, подрібніть часник, натріть моркву на крупній тертці. Капусту наріжте крупним кубиком.
Обсмажте на олії цибулю, додайте моркву і трохи просмажте. Додайте будь-який фарш і обсмажте все разом, помішуючи.
Всипте на сковороду капусту і обсмажте все разом кілька хвилин. Додайте часник, промитий рис, томатний соус, сметану, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль.
Все перемішайте, влийте кип'яток і протушкуйте під кришкою близько 25 хвилин.
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