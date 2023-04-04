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Найлінивіші голубці, які ви коли небудь готували (відео)

Як приготувати ліниві голубці (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Ліниві голубці - дуже простий перевірений спосіб приготування ситної страви до обіду чи вечері. Серед багатьох рецептів є такі, які можуть вразити своєю простотою.

Своїм способом поділилася кулінарка Alina FooDee на YouTube.

Складники:

  • Цибуля - 1 шт.
  • Часник - 1 зубчик
  • Морква - 1 шт.
  • Капуста - 400 г
  • Фарш - 500 г
  • Рис - 150 г
  • Томатний соус - 150 г
  • Сметана - 150 г
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Сіль, чорний мелений перець - на смак
  • Кип'яток - 400 мл

Покрокове приготування

Наріжте кубиком цибулю, подрібніть часник, натріть моркву на крупній тертці. Капусту наріжте крупним кубиком.

Обсмажте на олії цибулю, додайте моркву і трохи просмажте. Додайте будь-який фарш і обсмажте все разом, помішуючи.

Всипте на сковороду капусту і обсмажте все разом кілька хвилин. Додайте часник, промитий рис, томатний соус, сметану, лавровий лист, чорний мелений перець, сіль.

Все перемішайте, влийте кип'яток і протушкуйте під кришкою близько 25 хвилин.

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