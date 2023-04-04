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Самые ленивые голубцы, которые вы когда-нибудь готовили (видео)

Как приготовить ленивые голубцы (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Ленивые голубцы - очень простой проверенный способ приготовления сытного блюда к обеду или ужину. Среди многих рецептов есть такие, которые могут поразить своей простотой.

Своим способом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.

Составляющие:

  • Лук - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Морковь - 1 шт.
  • Капуста - 400 г
  • Фарш - 500 г
  • Рис - 150 г
  • Томатный соус - 150 г
  • Сметана - 150 г
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Кипяток - 400 мл

Пошаговое приготовление

Нарежьте кубиком лук, измельчите чеснок, натрите морковь на крупной терке. Капусту нарежьте крупным кубиком.

Обжарьте на растительном масле лук, добавьте морковь и немного прожарьте. Добавьте любой фарш и обжарьте все вместе помешивая.

Всыпьте на сковороду капусту и обжарьте все несколько минут. Добавьте чеснок, промытый рис, томатный соус, сметану, лавровый лист, черный молотый перец, соль.

Все перемешайте, влейте кипяток и протушите под крышкой около 25 минут.

Раньше мы писали, как приготовить очень быстрое тесто для пиццы.

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