Самые ленивые голубцы, которые вы когда-нибудь готовили (видео)

Ленивые голубцы - очень простой проверенный способ приготовления сытного блюда к обеду или ужину. Среди многих рецептов есть такие, которые могут поразить своей простотой.
Своим способом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.
Нарежьте кубиком лук, измельчите чеснок, натрите морковь на крупной терке. Капусту нарежьте крупным кубиком.
Обжарьте на растительном масле лук, добавьте морковь и немного прожарьте. Добавьте любой фарш и обжарьте все вместе помешивая.
Всыпьте на сковороду капусту и обжарьте все несколько минут. Добавьте чеснок, промытый рис, томатный соус, сметану, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Все перемешайте, влейте кипяток и протушите под крышкой около 25 минут.
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