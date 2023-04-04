Самые ленивые голубцы, которые вы когда-нибудь готовили (видео)
Ленивые голубцы - очень простой проверенный способ приготовления сытного блюда к обеду или ужину. Среди многих рецептов есть такие, которые могут поразить своей простотой.
Своим способом поделилась кулинарка Alina FooDee на YouTube.
Составляющие:
- Лук - 1 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Морковь - 1 шт.
- Капуста - 400 г
- Фарш - 500 г
- Рис - 150 г
- Томатный соус - 150 г
- Сметана - 150 г
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль, черный молотый перец - по вкусу
- Кипяток - 400 мл
Пошаговое приготовление
Нарежьте кубиком лук, измельчите чеснок, натрите морковь на крупной терке. Капусту нарежьте крупным кубиком.
Обжарьте на растительном масле лук, добавьте морковь и немного прожарьте. Добавьте любой фарш и обжарьте все вместе помешивая.
Всыпьте на сковороду капусту и обжарьте все несколько минут. Добавьте чеснок, промытый рис, томатный соус, сметану, лавровый лист, черный молотый перец, соль.
Все перемешайте, влейте кипяток и протушите под крышкой около 25 минут.
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