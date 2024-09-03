Найкрутіші у школі: 5 зірок, на яких рівнялися всі однокласники

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про знаменитостей, які вже з дитинства підкоряли серця шанувальників.

Кортні Кокс

У шкільні роки Кортні Кокс була однією з найпопулярніших дівчат не тільки в класі, а й у всій школі. Вона займалася чирлідингом, грала в теніс і брала участь у змаганнях з плавання у складі шкільної команди.

У старших класах Кортні почала працювати продавцем і змогла накопичити на свій перший автомобіль. Вона дуже пишалася тим, що заробила на нього сама, без допомоги батьків.

Кортні Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Бред Пітт

Із самого дитинства Бред Пітт був енергійною дитиною з яскраво вираженими лідерськими якостями. Він активно займався спортом, захоплювався музикою і прагнув брати участь у всіх шкільних заходах.

Серед однокласників Бред був популярний і навіть заробив прізвисько "Пітбуль" за свою ділову хватку і здатність об'єднувати людей навколо себе.

На випускному балу він був удостоєний звання "Найстильніший", а його фотографія прикрашала шкільну дошку пошани ще багато років.

Бред Пітт (фото: Getty Images)

Блейк Лайвлі

Зірка серіалу "Пліткарка" була всезагальною улюбленицею ще в шкільні роки. Блейк не тільки виконувала обов'язки старости класу, а й була частиною команди чирлідерів і співала в шкільному хорі.

Майбутня актриса обожнювала розважати однокласників, влаштовуючи для них веселі сценки, і завдяки цьому в неї були чудові стосунки з однолітками.

У 10 років Лайвлі знялася у фільмі "Пісочна людина" і вирішила присвятити себе акторській кар'єрі, але школу заради цього не кинула - їй хотілося довчитися разом з улюбленими однокласниками.

Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)

Меттью Макконахі

У шкільні роки Меттью Макконахі був найпопулярнішим хлопцем у школі і підкорив не одне дівоче серце. Меттью захоплювався музикою і спортом. У старших класах він мріяв стати юристом і володів талантом переконання, завдяки чому міг легко завести розмову з ким завгодно, особливо з дівчатами. На випускному балу Макконахі був визнаний зіркою класу і найкрасивішим випускником.

Меттью Макконахі (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Кім Кардашьян

Кім Кардашьян була не тільки найкрасивішою дівчиною у своєму класі, а й вирізнялася старанністю в навчанні. В одному інтерв'ю зірка розповіла, що на уроках іспанської мови навчалася в одній групі з сестрою Кортні, але їхня успішність помітно відрізнялася.

"Я була настільки кмітливою, що обійшла всіх своїх однокласників, а Кортні довелося залишитися в цій групі ще на рік", - ділилася світська левиця.

Кім Кардашьян​​​​​​​ (фото: Getty Images)