Самые крутые в школе: 5 звезд, на которых равнялись все одноклассники
Начало сентября - отличный повод вспомнить, какими были наши любимые звезды в школьные годы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о знаменитостях, которые уже с детства покоряли сердца поклонников.
Кортни Кокс
В школьные годы Кортни Кокс была одной из самых популярных девушек не только в классе, но и во всей школе. Она занималась чирлидингом, играла в теннис и участвовала в соревнованиях по плаванию в составе школьной команды.
В старших классах Кортни начала работать продавцом и смогла накопить свой первый автомобиль. Она очень гордилась тем, что заработала на него сама, без помощи родителей.
Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)
Брэд Питт
С самого детства Брэд Питт был энергичным ребенком с ярко выраженными лидерскими качествами. Он активно занимался спортом, увлекался музыкой и стремился участвовать во всех школьных мероприятиях.
Среди одноклассников Брэд был популярен и заработал прозвище "Питбуль" за свою деловую хватку и способность объединять людей вокруг себя.
На выпускном балу он был удостоен звания "Самый стильный", а его фотография украшала школьную доску почета еще много лет.
Брэд Питт (фото: Getty Images)
Блейк Лайвли
Звезда сериала "Сплетница" была всеобщей любимицей еще в школьные годы. Блейк не только исполняла обязанности старосты класса, но и являлась частью команды чирлидеров и пела в школьном хоре.
Будущая актриса обожала развлекать одноклассников, устраивая для них веселые сценки, и благодаря этому у нее были отличные отношения со сверстниками.
В 10 лет Лайвли снялась в фильме "Песочный человек" и решила посвятить себя актерской карьере, но школу ради этого не бросила - ей хотелось доучиться вместе с любимыми одноклассниками.
Блейк Лайвли (фото: instagram.com/blakelively)
Мэтью Макконахи
В школьные годы Мэттью Макконахи был самым популярным парнем в школе и покорил не одно девичье сердце. Мэтью увлекался музыкой и спортом. В старших классах он мечтал стать юристом и обладал талантом убеждения, благодаря чему мог легко завести разговор с кем угодно, особенно с девушками. На выпускном балу Макконахи был признан звездой класса и самым красивым выпускником.
Мэттью Макконахи (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян была не только самой красивой девушкой в своем классе, но и отличалась усердием в учебе. В одном интервью звезда рассказала, что на уроках испанского языка училась в одной группе с сестрой Кортни, но их успеваемость заметно отличалась.
"Я была настолько сообразительной, что обошла всех своих одноклассников, а Кортне пришлось остаться в этой группе еще на год", - делилась светская львица.
Ким Кардашьян (фото: Getty Images)
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При написании материала использовались следующие источники: Википедия, The Hollywood Reporter, People, Daily Mail.