Самые крутые в школе: 5 звезд, на которых равнялись все одноклассники

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о знаменитостях, которые уже с детства покоряли сердца поклонников.

Кортни Кокс

В школьные годы Кортни Кокс была одной из самых популярных девушек не только в классе, но и во всей школе. Она занималась чирлидингом, играла в теннис и участвовала в соревнованиях по плаванию в составе школьной команды.

В старших классах Кортни начала работать продавцом и смогла накопить свой первый автомобиль. Она очень гордилась тем, что заработала на него сама, без помощи родителей.

Кортни Кокс (фото: instagram.com/courteneycoxofficial)

Брэд Питт

С самого детства Брэд Питт был энергичным ребенком с ярко выраженными лидерскими качествами. Он активно занимался спортом, увлекался музыкой и стремился участвовать во всех школьных мероприятиях.

Среди одноклассников Брэд был популярен и заработал прозвище "Питбуль" за свою деловую хватку и способность объединять людей вокруг себя.

На выпускном балу он был удостоен звания "Самый стильный", а его фотография украшала школьную доску почета еще много лет.

Брэд Питт (фото: Getty Images)

Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетница" была всеобщей любимицей еще в школьные годы. Блейк не только исполняла обязанности старосты класса, но и являлась частью команды чирлидеров и пела в школьном хоре.

Будущая актриса обожала развлекать одноклассников, устраивая для них веселые сценки, и благодаря этому у нее были отличные отношения со сверстниками.

В 10 лет Лайвли снялась в фильме "Песочный человек" и решила посвятить себя актерской карьере, но школу ради этого не бросила - ей хотелось доучиться вместе с любимыми одноклассниками.

Блейк Лайвли (фото: instagram.com/blakelively)

Мэтью Макконахи

В школьные годы Мэттью Макконахи был самым популярным парнем в школе и покорил не одно девичье сердце. Мэтью увлекался музыкой и спортом. В старших классах он мечтал стать юристом и обладал талантом убеждения, благодаря чему мог легко завести разговор с кем угодно, особенно с девушками. На выпускном балу Макконахи был признан звездой класса и самым красивым выпускником.

Мэттью Макконахи (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян была не только самой красивой девушкой в ​​своем классе, но и отличалась усердием в учебе. В одном интервью звезда рассказала, что на уроках испанского языка училась в одной группе с сестрой Кортни, но их успеваемость заметно отличалась.

"Я была настолько сообразительной, что обошла всех своих одноклассников, а Кортне пришлось остаться в этой группе еще на год", - делилась светская львица.

Ким Кардашьян​ (фото: Getty Images)