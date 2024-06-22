Найкрасивіші озера України, які варто відвідати влітку 2024 року

Бребенескул (Закарпатська область)

Бребенескул вважається найбільш високогірним озером України (1801 м над рівнем моря). Знаходиться воно на південно-західному схилі Чорногорського хребта Карпат. За формою озера, його називають "Синім оком Карпат".

Озеро невелике за розмірами, приблизно 150 метрів у довжину, та 70 метрів в ширину. Купатись у Бребенескулі можна, проте, треба мати не аби яку рішучість, позаяк навіть у найспекотніші дні температура води не підіймається вище 10 градусів тепла.

Озеро Бребенескул (фото: Вікіпедія)

Світязь (Волинська область)

Світязь - найглибше озеро України. У деяких частинах озера глибина може сягати 58 метрів, що у чотири рази глибше від Азовського моря. Також, Світязь входить до семи природних чудес України.

Ще озеро славиться кришталево прозорою водою, де дно видно навіть на десятиметровій глибині. Вода Світязя багата гліцерином та сріблом, що дуже гарно впливає на стан шкіри та здоров’я.

Озеро Світязь (фото: Вікіпедія)

Синевир (Закарпатська область)

Синевир це найбільше озеро Українських Карпат, що знаходиться на висоті 989 метрів над рівнем моря. Його площа складає близько 5 гектарів, а глибина до 22 метрів.

На березі встановлено дві дерев’яні скульптури Сині та Вира, на чию честь, згідно з легендою, було названо озеро. Вода в озері настільки чиста, що можна розгледіти всіх риб та інших мешканців водойми. Проте, купатись у ньому або виловлювати рибу - заборонено.

Озеро Синевир (фото: Вікіпедія)

Біле озеро (Рівненська область)

Озеро має назву через своє кришталево-білу воду. Найглибше місце озера сягає понад 10 метрів. Також, вода в озері багата на гліцерин, є м’якою навіть на дотик.

Це озеро відносять до цілющих озер України, а також називають "озером молодості", через воду, яка додає шкірі шовковистості та м’якості. Місцеві мешканці розповідають, що воду з озера спеціально набирали для лікування першої леді Речі Посполитої.

Біле озеро (фото: Вікіпедія)

Базальтове (Рівненська область)

Утворене на місці затопленого кар’єру. Глибина озера становить до 15 метрів. Відоме своїм смарагдовим відтінком та прозорою водою. На дні озера є величезні стовпи з базальту.

Посеред озера розташований невеликий клаптик землі, який називають Островом Кохання. Поруч із водоймою знаходяться Базальтові стовпи, що є одним з 7 чудес України.

Базальтове озеро (фото: Вікіпедія)