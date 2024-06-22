Самые красивые озера Украины, которые следует посетить летом 2024 года

Бребенескул (Закарпатская область)

Бребенескул считается самым высокогорным озером Украины (1801 м над уровнем моря). Находится оно на юго-западном склоне Черногорского хребта Карпат. По форме озера его называют "Синим глазом Карпат".

Озеро небольшое по размерам примерно 150 метров в длину и 70 метров в ширину. Купаться в Бребенескуле можно, однако нужно иметь решительность, поскольку даже в самые жаркие дни температура воды не поднимается выше 10 градусов тепла.

Озеро Бребенескул (фото: Википедия)

Свитязь (Волынская область)

Свитязь - самое глубокое озеро Украины. В некоторых частях озера глубина может достигать 58 метров, что в четыре раза глубже Азовского моря. Также Свитязь входит в семь природных чудес Украины.

Еще озеро славится кристально прозрачной водой, где дно видно даже на десятиметровой глубине. Вода Свитязя богата глицерином и серебром, что очень хорошо влияет на состояние кожи и здоровья.

Озеро Свитязь (фото: Википедия)

Синевир (Закарпатская область)

Синевир это самое большое озеро Украинских Карпат, которое находится на высоте 989 метров над уровнем моря. Его площадь составляет около 5 га, а глубина до 22 метров.

На берегу установлены две деревянные скульптуры Синие и Вира, в честь которых, согласно легенде, было названо озеро. Вода в озере так чиста, что можно разглядеть всех рыб и других обитателей водоема. Однако купаться в нем или вылавливать рыбу - запрещено.

Озеро Синевир (фото: Википедия)

Белое озеро (Ровенская область)

Озеро называется из-за своей кристально-белой воды. Глубокое место озера достигает более 10 метров. Также, вода в озере богата глицерином, мягкой даже на ощупь.

Это озеро относят к лечебным озерам Украины, а также называют "озером молодости", через воду, которая придает коже шелковистость и мягкость. Местные жители рассказывают, что воду из озера специально набирали для лечения первой леди Речи Посполитой.

Белое озеро (фото: Википедия)

Базальтовое (Ровенская область)

Образован на месте затопленного карьера. Глубина озера составляет до 15 метров. Известно своим изумрудным оттенком и прозрачной водой. На дне озера есть огромные столбы из базальта.

Посреди озера расположен небольшой клочок земли, который называют Островом Любви. Рядом с водоемом находятся Базальтовые столбы, являющиеся одним из 7 чудес Украины.

Базальтовое озеро (фото: Википедия)