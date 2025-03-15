Багатскіс оцінив суперників збірної України в прекваліфікації ЧС-2027: чи гратимуть за "синьо-жовтих" представники НБА

Збірна України з баскетболу дізналася суперників з якими розпочне боротьбу за вихід на чемпіонат світу 2027 року. Наставник команди Айнарс Багатскіс розповів про сильні сторони опонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України .

За результатами жеребкування суперниками "синьо-жовтих" стали команди Словаччини та Швейцарії. Матчі пройдуть у серпні 2025 року.

"Словаччина – команда, що дуже залежить від бігмена Владіміра Бродзянського, який виступає в Іспанії. З ним та без нього – це дві різних збірних. Вони мають характер та вміють грати кінцівки матчів. Швейцарія це досвідчена збірна, яка знає, як грати в баскетбол. Мені поки що важко сказати по цим суперникам щось детальніше, треба краще розібратися з їхніми складами, але всі в Європі вміють грати в баскетбол, це ми вже знаємо", – зазначив латвійський фахівець.

Він також наголосив, що збірній України не варто чекати легких перемог:

"Не треба думати, що ми прийдемо і легко виграємо ці матчі. Треба якнайкраще підготуватися, щоб досягти прогресу та продемонструвати якісний баскетбол".

За словами Багатскіса, підготовка розпочнеться на початку липня і триватиме приблизно місяць. Водночас питання складу команди ще відкрите. Раніше тренер закликав федерацію зробити все, щоб залучити до серпневих поєдинків українських баскетболістів, що виступають за океаном – не тільки в клубах НБА, а й у студентських колективах.

Прекваліфікація ЧС-2027, список відбіркових груп:

Група А: Україна, Словаччина, Швейцарія

Україна, Словаччина, Швейцарія Група В: Угорщина, Північна Македонія, Румунія

Угорщина, Північна Македонія, Румунія Група С: Болгарія, Нідерланди, Австрія

Болгарія, Нідерланди, Австрія Група D: Хорватія, Данія, Норвегія

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до основної частини європейської кваліфікації ЧС. Фінал чемпіонату світу пройде з 27 серпня до 12 вересня 2027 року в Катарі.

Календар матчів збірної України