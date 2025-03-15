Білодід підписала контракт з футбольним клубом та зіграє у жіночому чемпіонаті
Чемпіонка світу з дзюдо та бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід стала гравцем харківського го футбольного клубу "Металіст 1925".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Спортсменка офіційно уклала контракт гравчині, найближчим часом приєднається до тренувального процесу команди, а незабаром дебютує на футбольному полі в одному з поєдинків ЧУ.
"Білодід зможе зробити свій внесок у команду не лише завдяки переможному менталітету, а й безпосередньо на футбольному полі", – зазначається в заяві клубу.
Також наголошується, що це підписання – крок до популяризації жіночого футболу в Україні.
Білодід з початку сезону співпрацює з "Металістом 1925". Раніше вона виступала амбасадоркою клубу. Тепер співпраця вийшла на новий рівень.
"Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", – сказала Білодід.
Хто така Дар'я Білодід
Уродженка Києва, донька дзюдоїстів Геннадія Білодіда та Світлани Кузнецової. У дзюдо прийшла в 6 років із художньої гімнастики.
Першу дорослу нагороду завоювала в 16 на відкритому Континентальному кубку в Празі. Згодом двічі стала чемпіонкою Європи та світу (до 48 кг), а на Олімпійських іграх у Токіо здобула бронзову медаль.
У рамках підготовки до Олімпіади-2024 вирішила перейти в дивізіон до 57 кг. У новій вазі тріумфувала на чемпіонаті Європи-2024 в Загребі. Проте на Олімпіаді в Парижі була дискваліфікована в другому колі змагань за пасивне ведення поєдинку.
Дар'я Білодід підписує угоду з клубом (instagram.com/m1925wfc)
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