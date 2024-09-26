Найкращий спосіб приготування броколі. Запам'ятайте ці 4 поради

Як готувати броколі правильно

Щоб приготувати броколі смачно, пам'ятайте, що, незалежно від обраного методу, існують важливі критерії вибору овочевої рослини та нюанси, яких слід дотримуватися завжди.

Обирайте свіжу броколі

Свіжа броколі - запорука смачної страви. Шукайте голівки броколі насиченого яскраво-зеленого кольору. Жовті та коричневі цятки починають з'являтися на суцвіттях броколі з часом.

Броколі також може ставати пухкою, коли вона починає псуватися, тому обирайте броколі з міцними суцвіттями та стеблами.

Вибирайте спосіб приготування залежно від страви

При приготуванні броколі в мікрохвильовій печі або на пару зберігається найбільше поживних речовин.

Водорозчинні сполуки, що містяться в овочі, можуть бути втрачені у воді при кип'ятінні, хоча це не є такою проблемою для рецептів супів, де рідина стає частиною страви.

Перед приготування броколі потрібно промити в холодній воді, обсушити рушником, видалити жорстке листя, відрізати і викинути кінець стебла. Після цього броколі треба нарізати на суцвіття.

Готувати броколі на пару радять таким чином:

наповніть каструлю водою на 5 см;

поставте зверху сито, щоб воно висіло над водою, дочекайтеся кипіння;

покладіть в сито броколі, накрийте сито кришкою;

готуйте броколі протягом 5-6 хвилин (суцвіття середнього розміру).

Готову броколі радять негайно подавати до столу.

Найкраще готувати броколі на пару(ілюстративне фото: Freepik)

Втім, існують й інші способи приготувати броколі смачно:

Відварити . Покладіть броколі в каструлю з киплячою водою та проваріть протягом 2-4 хвилин, якщо суцвіття маленькі. Суцвіття середнього розміру потрібно варити 4-5 хвилин, а великі - 6-8 хвилин. Для дітей або людей старшого віку броколі краще варити на 1-2 хвилини довше, щоб вона стала м'якшою.

. Покладіть броколі в каструлю з киплячою водою та проваріть протягом 2-4 хвилин, якщо суцвіття маленькі. Суцвіття середнього розміру потрібно варити 4-5 хвилин, а великі - 6-8 хвилин. Для дітей або людей старшого віку броколі краще варити на 1-2 хвилини довше, щоб вона стала м'якшою. Запекти . Розігрійте духовку до 200 градусів, а промиті суцвіття броколі перемішайте з олією та спеціями, викладіть на застелене пергаментом деко в один шар та випікайте протягом 25-30 хвилин.

. Розігрійте духовку до 200 градусів, а промиті суцвіття броколі перемішайте з олією та спеціями, викладіть на застелене пергаментом деко в один шар та випікайте протягом 25-30 хвилин. Приготувати в мікрохвильовці . Промиті суцвіття броколі покладіть в посуд для мікрохвильової печі, залийте 4 ст. л. води, накрийте кришкою і готуйте протягом 3-4 хвилин на високій потужності.

. Промиті суцвіття броколі покладіть в посуд для мікрохвильової печі, залийте 4 ст. л. води, накрийте кришкою і готуйте протягом 3-4 хвилин на високій потужності. Підсмажити у фритюрі . Для смаження у фритюрі розігрійте 2 ст. л. олії у великій пательні і готуйте суцвіття протягом 3-4 хвилин, помішуючи.

. Для смаження у фритюрі розігрійте 2 ст. л. олії у великій пательні і готуйте суцвіття протягом 3-4 хвилин, помішуючи. Підсмажити на пательні. Розігрійте пательню на середньому вогні. Наріжте броколі тонкими скибками, додайте трохи олії і смажте овочеві стейки по 3-4 хвилини з кожного боку.

Відварену броколі, приготовану на пару або в мікрохвильовці, краще подавати як гарнір з оливковою олією та приправами, додавати в теплі салати, фрітату та запіканки, а також супи.

Запечена або смажена броколі найкраще пасує до гарніру, холодних або теплих салатів та начинки для піци.

Не готуйте броколі надто довго

Якщо ви прагнете зберегти в броколі оптимальну кількість поживних речовин, будьте обережні, щоб не переварити її або не пересмажити.

Невеликі суцвіття молодої свіжої броколі краще відварювати або готувати на пару протягом лише 5 хвилин, а великі суцвіття більш зрілої броколі - протягом 6 хвилин.

Інакше, окрім зменшення кількості поживних речовин, квітки стануть вологими і почнуть розпадатися. Якщо варити броколі занадто довго, вона також може набути гіркого, сірчистого смаку.

Щоб зрозуміти, що броколі готова, зробіть надріз ножем - ніж повинен легко протикати стебло.

Не забувайте про спеції

Смак броколі можна покращити, особливо, якщо обираєте смажити овочеву рослину або запікати.

При смаженні до броколі варто додати трохи спецій (ілюстративне фото: Freepik)

Для цього потрібно лише додати оливкову олію, часник і пластівці чилі, лимонну цедру, чебрець, мед або кунжут. Також не варто забувати про сіль - але цього інгредієнта потрібна лише дрібка.