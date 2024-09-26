Лучший способ приготовления брокколи. Запомните эти 4 совета

Готовить брокколи можно несколькими способами, каждый из которых по-своему раскрывает вкус овощного растения. Но в приготовлении брокколи есть свои тонкости.
РБК-Украина (проект Styler) собрали советы, которые помогут приготовить брокколи наилучшим способом.
Чтобы приготовить брокколи вкусно, помните, что независимо от выбранного метода существуют важные критерии выбора овощного растения и нюансы, которые следует соблюдать всегда.
Выбирайте свежую брокколи
Свежая брокколи - залог вкусного блюда. Ищите головки брокколи насыщенного ярко-зеленого цвета. Желтые и коричневые пятнышки начинают появляться на соцветиях брокколи со временем.
Брокколи также может становиться рыхлой, когда она начинает портиться, поэтому выбирайте брокколи с крепкими соцветиями и стеблями.
Выбирайте способ приготовления в зависимости от блюда
При приготовлении брокколи в микроволновке или на пару сохраняется больше всего питательных веществ.
Содержащиеся в овоще водорастворимые соединения могут быть потеряны в воде при кипячении, хотя это не является такой проблемой для рецептов супов, где жидкость становится частью блюда.
Перед приготовлением брокколи нужно промыть в холодной воде, обсушить полотенцем, удалить жесткие листья, отрезать и выбросить конец стебля. После этого брокколи нужно нарезать на соцветия.
Готовить брокколи на пару советуют следующим образом:
Готовую брокколи советуют немедленно подавать на стол.
Лучше готовить брокколи на пару (иллюстративное фото: Freepik)
Впрочем, существуют и другие способы приготовить брокколи вкусно:
Отварную брокколи, приготовленную на пару или в микроволновке, лучше подавать в качестве гарнира с оливковым маслом и приправами, добавлять в теплые салаты, фриттату и запеканки, а также супы.
Запеченная или жареная брокколи лучше подходит для гарнира, холодных или теплых салатов и начинки для пиццы.
Не готовьте брокколи слишком долго
Если вы хотите сохранить в брокколи оптимальное количество питательных веществ, будьте осторожны, чтобы не переварить ее или не пережарить.
Небольшие соцветия молодой свежей брокколи лучше отваривать или готовить на пару в течение всего 5 минут, а крупные соцветия более зрелой брокколи - в течение 6 минут.
Иначе кроме уменьшения количества питательных веществ, цветки станут влажными и начнут распадаться. Если варить брокколи слишком долго, она также может приобрести горький, сернистый вкус.
Чтобы понять, что брокколи готова, сделайте надрез ножом - нож должен легко протыкать стебель.
Не забывайте о специях
Вкус брокколи можно улучшить, особенно если выбираете жарить овощное растение или запекать.
При жарке к брокколи следует добавить немного специй (иллюстративное фото: Freepik)
Для этого нужно только добавить оливковое масло, чеснок и хлопья чили, лимонную цедру, чабрец, мед или кунжут. Также не стоит забывать о соли - но этого ингредиента нужна только щепотка.
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При написании материала использовались следующие источники: The Kitchn, Good Food, Simple Recipes.