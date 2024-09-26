Лучший способ приготовления брокколи. Запомните эти 4 совета

Как готовить брокколи правильно

Чтобы приготовить брокколи вкусно, помните, что независимо от выбранного метода существуют важные критерии выбора овощного растения и нюансы, которые следует соблюдать всегда.

Выбирайте свежую брокколи

Свежая брокколи - залог вкусного блюда. Ищите головки брокколи насыщенного ярко-зеленого цвета. Желтые и коричневые пятнышки начинают появляться на соцветиях брокколи со временем.

Брокколи также может становиться рыхлой, когда она начинает портиться, поэтому выбирайте брокколи с крепкими соцветиями и стеблями.

Выбирайте способ приготовления в зависимости от блюда

При приготовлении брокколи в микроволновке или на пару сохраняется больше всего питательных веществ.

Содержащиеся в овоще водорастворимые соединения могут быть потеряны в воде при кипячении, хотя это не является такой проблемой для рецептов супов, где жидкость становится частью блюда.

Перед приготовлением брокколи нужно промыть в холодной воде, обсушить полотенцем, удалить жесткие листья, отрезать и выбросить конец стебля. После этого брокколи нужно нарезать на соцветия.

Готовить брокколи на пару советуют следующим образом:

наполните кастрюлю водой на 5 см;

поставьте сверху сито, чтобы оно висело над водой, дождитесь кипения;

положите в сито брокколи, накройте сито крышкой;

готовьте брокколи в течение 5-6 минут (соцветия среднего размера).

Готовую брокколи советуют немедленно подавать на стол.

Лучше готовить брокколи на пару (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, существуют и другие способы приготовить брокколи вкусно:

Отварить . Положите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и проварите в течение 2-4 минут, если соцветия маленькие. Соцветия среднего размера нужно варить 4-5 минут, а крупные - 6-8 минут. Для детей или людей постарше брокколи лучше варить на 1-2 минуты дольше, чтобы она стала мягче.

. Положите брокколи в кастрюлю с кипящей водой и проварите в течение 2-4 минут, если соцветия маленькие. Соцветия среднего размера нужно варить 4-5 минут, а крупные - 6-8 минут. Для детей или людей постарше брокколи лучше варить на 1-2 минуты дольше, чтобы она стала мягче. Запечь . Разогрейте духовку до 200 градусов, а промытые соцветия брокколи перемешайте с маслом и специями, выложите на застеленный пергаментом противень в один слой и выпекайте в течение 25-30 минут.

. Разогрейте духовку до 200 градусов, а промытые соцветия брокколи перемешайте с маслом и специями, выложите на застеленный пергаментом противень в один слой и выпекайте в течение 25-30 минут. Приготовить в микроволновке . Промытые соцветия брокколи положите в посуду для микроволновки, залейте 4 ст. л. воды, накройте крышкой и готовьте в течение 3-4 минут на высокой мощности.

. Промытые соцветия брокколи положите в посуду для микроволновки, залейте 4 ст. л. воды, накройте крышкой и готовьте в течение 3-4 минут на высокой мощности. Поджарить во фритюре . Для жарки во фритюре разогрейте 2 ст. л. растительного масла в большой сковороде и готовьте соцветия в течение 3-4 минут, помешивая.

. Для жарки во фритюре разогрейте 2 ст. л. растительного масла в большой сковороде и готовьте соцветия в течение 3-4 минут, помешивая. Поджарить на сковороде. Разогрейте сковороду на среднем огне. Нарежьте брокколи тонкими ломтиками, добавьте немного растительного масла и жарьте овощные стейки по 3-4 минуты с каждой стороны.

Отварную брокколи, приготовленную на пару или в микроволновке, лучше подавать в качестве гарнира с оливковым маслом и приправами, добавлять в теплые салаты, фриттату и запеканки, а также супы.

Запеченная или жареная брокколи лучше подходит для гарнира, холодных или теплых салатов и начинки для пиццы.

Не готовьте брокколи слишком долго

Если вы хотите сохранить в брокколи оптимальное количество питательных веществ, будьте осторожны, чтобы не переварить ее или не пережарить.

Небольшие соцветия молодой свежей брокколи лучше отваривать или готовить на пару в течение всего 5 минут, а крупные соцветия более зрелой брокколи - в течение 6 минут.

Иначе кроме уменьшения количества питательных веществ, цветки станут влажными и начнут распадаться. Если варить брокколи слишком долго, она также может приобрести горький, сернистый вкус.

Чтобы понять, что брокколи готова, сделайте надрез ножом - нож должен легко протыкать стебель.

Не забывайте о специях

Вкус брокколи можно улучшить, особенно если выбираете жарить овощное растение или запекать.

При жарке к брокколи следует добавить немного специй (иллюстративное фото: Freepik)

Для этого нужно только добавить оливковое масло, чеснок и хлопья чили, лимонную цедру, чабрец, мед или кунжут. Также не стоит забывать о соли - но этого ингредиента нужна только щепотка.