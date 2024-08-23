"Лучший поцелуй в жизни". Блогерша Шаманская назвала имя известного певца, с которым у нее был роман

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

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Алина рассказала, что познакомилась с Вадимом благодаря своей работе журналисткой, когда брала у него интервью.

После беседы Вадим попросил номер телефона Алины и вскоре пригласил ее на свидание. Так начались их отношения, которые они сначала держали в тайне.

"Я брала у него интервью. Прихожу я к нему на съемки, мы снимаемся. У нас вообще не было никакого флирта, но после съемок он попросил у меня номер телефона. Сразу вечером мне написал и пригласил на свидание. Я согласилась. Если бы у меня спросили, с кем был лучший поцелуй в жизни, это был Вадим Олейник", - поделилась Алина.

Вадим Олейник (фото: instagram.com/oleynikvadim)

Блогерша призналась, что была влюблена в Вадима Олейника, но их отношения не сложились по неожиданной причине.

Несмотря на готовность к сближению, Алина отказалась зайти к Вадиму домой из-за того, что стеснялась косточки на ноге, из-за чего чувствовала себя неуверенно. Позже она решилась на операцию, чтобы избавиться от этой проблемы.

"Я хотела близости, я была готова, но я этого не делала, потому что у меня была косточка на ноге, которая называлась халюс вальгус. Я настолько стеснялась этой косточки, что не зашла домой к парню, в которого была влюблена, с которым мы уже долгое время встречались, потому что мне было стыдно", - вспомнила звезда.