Найкращий перекус при високому тиску: корисний та ще й дуже смачний

Корисний перекус

Дієтолог Рахаф Аль Бочі розповів, що поєднання банана, арахісової пасти та цільнозернового тосту - чудова закуска, оскільки вона забезпечує білок, багаті на клітковину вуглеводи та корисні жири, що допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові, дає енергію та відчуття ситості.

До того ж ця проста закуска є чудовим джерелом кількох поживних речовин

Джерело калію

Банани є одним з найвідоміших джерел калію - важливого електроліту, необхідного для підтримки балансу рідини в організмі. Калій працює внутрішньоклітинно для контролю рідини, тоді як натрій позаклітинно, допомагаючи регулювати кров'яний тиск, а також підтримувати безперебійну роботу серця.

Середній банан містить близько 9% добової норми калію.

Хоча це не найбагатше джерело калію - абрикоси та картопля містять більше цього мікроелемента. Однак, банан - простий, зручний та бюджетний вибір, який більшість людей може знайти в місцевому продуктовому магазині.

Тост з арахісовою пастою та бананом (фото: Freepik)

Багатий на білок

Смачна та поживна порція арахісової пасти з 2 столових ложок містить близько 7 г білка, 12 г ненасичених жирів та 2 г клітковини, що забезпечує чудову ситість.

Зверніть увагу на тип арахісової пасти, саме натуральна має дуже низький вміст доданого цукру та натрію.

Містить цільні зерна

На відміну від збагачених або рафінованих аналогів, цільні зерна містять висівки, зародок та ендосперм пшениці. Такий склад цільних зерен, включаючи цільнозерновий хліб, забезпечує організм клітковиною, яка може сприяти зниженню ваги та здоров’ю серця.

Дослідження показало, що заміна рафінованих зерен цільними призводить до зниження відсотка жиру в організмі та покращення рівня холестерину та цукру в крові, тим самим знижуючи ризик кардіометаболічних захворювань.

Іноді в хлібобулочних виробах можуть бути приховані додані цукри та сіль, тому вибирайте продукти, які містять 5% або менше добової норми натрію та цукру. Також намагайтеся вибирати хліб, який містить щонайменше 2 г харчових волокон та 4 або більше г білка на скибочку.

Харчування для здорового кров'яного тиску

Дієта DASH

Дієта DASH, що розшифровується як "дієтичні підходи до зупинки гіпертензії" виявилася ефективною в контролі кров'яного тиску.

Ця схема харчування зосереджена на вживанні великої кількості овочів, фруктів, цільного зерна, молочних продуктів, бобових, горіхів, птиці та риби, обмежуючи при цьому споживання натрію до менш ніж 2300 міліграмів на день.

Готуйте вдома

Фаст-фуди та заморожені страви часто містять більше натрію, ніж потрібно за один прийом їжі. Аль Бочі рекомендує готувати більше їжі вдома, щоб зменшити споживання солі.

Спробуйте готувати страви заздалегідь і готувати кілька порцій білків, складних вуглеводів та овочів, щоб ви були готові приготувати просту страву, коли часу обмаль.

Омлет з яєчні та смажені овочі ідеально поєднується з тостом з арахісовою пастою, бананом та корицею.