Цей простий трюк врятує вас від переїдання та зайвої ваги: без жорстких обмежень

Існує простий, але ефективний спосіб уникнути переїдання - і для цього не потрібно рахувати калорії чи відмовлятися від улюблених страв. Досить змінити одну звичку - і апетит природно зменшиться.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку фітнес-тренера Холлі Міллс.

Як уникнути переїдання

Переїдання може бути справжньою проблемою не лише з нездоровою їжею, а й з корисною, особливо для тих, хто прагне схуднути. Щоб допомогти вирішити цю проблему, варто знати, як насолоджуватися улюбленими ласощами, не переїдаючи.

Отже, перше, це потрібно зробити їжу передбачуваною. Харчування за регулярною структурою щодня, наприклад, три основні прийоми їжі та один перекус, повідомляє тілу та мозку, що їжа надходить передбачувано. А якщо ви можете наситити ці прийоми їжі білком і клітковиною, то ще краще.

Солодощі часто супроводжуються почуттям провини, тому безумовний дозвіл на вживання допомагає позбавитись цього. Спочатку ви можете з'їсти багато шоколаду, але з часом почнете розуміти, що шоколад нікуди не дінеться, і матимете більше контролю над цим.

Також з часом ви можете зменшити порцію, доки не досягнете точки, коли відчуєте, що цього вам достатньо.

Важливо розуміти, що жорстке обмеження може викликати ще більшу тягу. Дозволяйте собі щось солодке іноді, але в поміркованій кількості.

Часто організм плутає спрагу з голодом або бажанням солодкого. Спробуйте спочатку випити склянку води й зачекати 10 хвилин.

Влив спорту на переїдання

Стрес часто є причиною емоційного переїдання. Фізична активність, особливо кардіо (біг, ходьба, плавання) та йога, сприяє виробленню ендорфінів - гормонів щастя - що знижують потребу "заїдати" емоції.

Регулярні тренування допомагають краще відчувати, коли ви дійсно голодні, а коли - просто нудно або сумно. Тіло починає чіткіше сигналізувати про свої справжні потреби.

Заняття спортом вчать планувати, бути наполегливим і контролювати свої звички - це можна перенести й на харчову поведінку.